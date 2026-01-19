腸病毒群聚指標個案家長規避疫調致疫情擴散 衛生局加重裁罰12萬元

高雄鼓山區某私立雙語國小爆出指標個案疑隱匿小孩腸病毒病情，並於疫調時未吐實，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，衛生局再依法加重裁處12萬元罰鍰。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄市鼓山區某雙語國小疑似腸病毒群聚，截至今(19)日下午5時，共有5個班級、15名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，其中某班級因有新增發病學童，經與校方討論，決議該班級明日結業式不須到校，1月21至23日改採線上上課(原春節連假補課)。另針對本事件指標個案家長於疫調時未吐實，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，衛生局今日對家長依違反傳染病防治法第43條規定，加重裁處12萬元罰鍰。

衛生局今(19)日接獲該校通報某班級新增1例，統計目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。

衛生局防疫人員於1月15日致電該指標個案家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如今疫情於校內再擴散，衛生局今日再對家長依違反傳染病防治法第43條規定，加重裁處12萬元罰鍰。

