腸病毒脫離流行期 就診仍破萬人次 疾管署：傳播風險持續

腸病毒脫離流行期，疾管署今公布，國內上周腸病毒門急診就診計1萬283人次，較前一周下降3.7％，且連續2周低於流行閾值，研判脫離流行期。疾管署提醒，雖脫離流行期，但就診人次仍高、社區傳播風險持續，且2023年也曾在流行閾值上下波動長達3個月，民眾仍應注意相關防範。

疾管署統計，國內上周腸病毒門急診就診計1萬283人次，疫情呈下降且連續2周就診人次低於流行閾值（1.1萬人次），研判脫離流行期。近4周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

疾管署疫情中心主任郭宏偉。（李念庭攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周並未新增腸病毒重症、死亡病例，今年累計19例腸病毒重症（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

郭宏偉指出，目前國內部分縣市仍有群聚通報，單周約5至7件；國際腸病毒疫情部分，韓國疫情持平，但病例數高於3年同期；中國仍處相對高點，但中國大陸、香港疫情皆呈現下降，且高於去年同期；日本、泰國、新加坡疫情則持續下降。

疾管署副署長林明誠說明，目前腸病毒疫情雖脫離流行期，但就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動、具疫情傳播風險，且2023年疫情也曾在閾值附近上下波動3個月，不能掉以輕心，仍應持續注意自我防範、留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

