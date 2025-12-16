腸病毒脫離流行期「幼兒園仍爆發多起群聚」 疾管署示警：千萬不能鬆懈

上周腸病毒與前周一樣，疫情都低於流行閾值，故疾管署今（16）日宣布腸病毒脫離流行期。話雖此，因為目前流行的病毒株克沙奇A16及克沙奇A6型及A4型多以感染幼兒為主，因此最近群聚感染仍多，尤其是幼兒園、托兒所，近3周平均都有5到7起腸病毒群聚。

腸病毒上周健保門急診就診人次為1萬283，跟前周都低於流行閾值，根據疾管署的定義，連續兩周疫情低於流行閾值，就代表脫離流行期。

惟疾管署副署長林明誠示警，民眾不要以為腸病毒疫情一定會就這樣一路低下去，以2023年為例，就曾經發生腸病毒疫情在流行閾值上下徘徊3個月的例子，所以千萬不能放鬆警覺。

上周末新增腸病毒併發重症案例，今年累計腸病毒重症病歷19例， 內含9例死亡，為近6年同期最高，其中感染伊科病毒11型有17例，克沙奇A16型及克沙奇B5型各1型，以新生兒15例最多。

國際間腸病毒疫情方面，韓國持平，中國雖下降但處高點，另香港、泰國、新加坡及日本都呈下降趨勢。

