腸病毒脫離流行期！疫情連2週下降 社區仍具傳播風險

疾管署今（16）日表示，腸病毒雖已脫離流行期，但仍有多種型別持續於社區活動，提醒家長及教托育人員應保持警覺，教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

依據疾管署監測資料顯示，第50週（12月7日至12月13日）門急診就診計10,283人次，較前一週（10,675人次）下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值（11,000人次），研判脫離流行期。近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高。其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。目前腸病毒疫情雖脫離流行期，惟就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人。

新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

