腸病毒脫離流行期 疾管署：就診、群聚仍多應防範

台灣腸病毒疫情脫離流行期，疾管署發言人林明誠今天(16日)表示，上週腸病毒門急診就診人次為1萬283人次，已連續2週降至流行閾值以下，研判脫離流行期；不過，目前仍多群聚，且根據2023年腸病毒疫情在閾值上下波動近3個月的經驗，疾管署呼籲家長與幼托機構仍應持續注意與防範。

根據疾管署監測資料顯示，上週腸病毒門急診就診共1萬283人次，較前一週1萬675人次下降3.7%，連續2週低於流行閾值單週1萬1千人次，研判疫情脫離流行期；檢出病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。今年累計19例腸病毒重症，包含9例死亡，以感染伊科病毒11型共17例為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，腸病毒疫情為近6年同期最高。

廣告 廣告

疾管署發言人林明誠表示，腸病毒疫情雖已脫離流行期，但就診人次仍多，且仍有多種型別的腸病毒持續在社區中活動，社區具傳播風險，仍可能出現重症病例。他提醒家長及教托育人員仍應保持警覺，教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後1週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後，腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此，學幼童痊癒後仍應注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以避免將病毒傳染給其他人。