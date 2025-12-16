腸病毒脫離流行期 疾管署：社區仍有傳播風險
（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部疾管署今天表示，12月7至13日腸病毒門急診就診人次較前週下降3.7%，已連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期；不過國內近4週仍有群聚，提醒仍要注意傳播風險。
衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，腸病毒12月7至13日門急診就診計1萬283人次，較週1萬675人次下降3.7%，疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值的1萬1000人次，研判脫離流行期。
郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，以感染伊科病毒11型共17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒重症確定病例累計15例。
腸病毒疫情雖脫離流行期，但郭宏偉提醒，目前就診人次仍多、且腸病毒持續於社區活動，近4週陽性群聚案件數每週約5到7件，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。
疾管署發言人林明誠說，全國雖然低於流行閾值，但仍有部分縣市仍有疫情，台灣又是一日生活圈，因此提醒民眾持續注意。
疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後1週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，痊癒後也仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以避免將病毒傳染給其他人。
疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。（編輯：李亨山）1141216
