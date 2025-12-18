腸病毒萬人就診！疾管署：疫情趨緩仍有傳播風險 2族群慎防重症

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署指出，國內腸病毒疫情雖已脫離流行期，但社區中仍有多種型別的腸病毒持續活躍，傳播風險未完全解除，家長及托育人員應保持警覺，並繼續強化手部衛生等防疫措施，以降低傳播風險。

腸病毒疫情脫流行期 仍有傳播風險

疾管署郭宏偉主任表示，依據疾管署監測資料，自第47周至第49周，腸病毒陽性案件數分別為5例、7例與5例，顯示病例數穩定，且已連續2周低於流行閾值，疫情已脫離流行期。但他也強調，過去腸病毒曾在流行閾值上下波動近3個月，疫情形勢仍需要審慎因應，因目前社區中仍檢出多種腸病毒型別，顯示病毒仍在傳播，且可能會再次升高。

腸病毒門急診就診人次 呈下降中

郭宏偉主任補充，近期監測結果顯示，第50周（12月7日至12月13日），腸病毒門急診就診人次為1萬283人次，與前1周的1萬675人次相比下降3.7%，已連續2周低於流行閾值。經實驗室檢測，目前社區中流行的主要腸病毒型別為克沙奇A16型，其次為克沙奇A6型及A4型。

廣告 廣告

疾管署郭宏偉主任（左）表示，腸病毒門急診就診人次為1萬283人次，與前一周的1萬675人次相比下降3.7%，已連續2周低於流行閾值。

▲疾管署郭宏偉主任（左）表示，腸病毒門急診就診人次為1萬283人次，與前一周的1萬675人次相比下降3.7%，已連續2周低於流行閾值。

今年重症達19例含9死 近６年同期最多

在重症病例方面，截至目前為止，國內已累計19例腸病毒重症病例，其中9例死亡，為近6年來同期最多。郭宏偉主任指出，重症病例主要與腸病毒71型（EV71）相關。此外，今年新生兒腸病毒感染併發重症病例達15例，顯示新生兒與幼童仍為重症高風險群。

韓國疫情持平 亞洲多國趨降

國際疫情方面，郭宏偉主任指出，韓國的腸病毒疫情穩定，但仍高於近3年同期；中國大陸的疫情趨於下降，但仍處於高點，且高於去年同期，而香港、泰國、新加坡及日本的腸病毒疫情則持續下降。

新生兒及幼童為重症高風險群 家長應提高警覺

疾管署提醒，儘管腸病毒疫情脫離流行期，但仍需警惕新生兒及幼童的健康狀況，其中5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，家長應密切觀察孩子的狀況，一旦發現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、呼吸急促或肌肉抽搐等症狀，應盡速送醫。

至於新生兒，感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

疾管署：做好手部衛生與環境消毒

此外，疾管署還提醒，腸病毒感染者在發病後1周內具有最高傳染力，家長應要求孩子在家休息，避免與其他孩子接觸，以降低交叉感染風險，且即便感染者康復，病毒仍可能透過糞便排出達8至12周，因此痊癒後的學童仍應保持良好的手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟洗手法，並用500ppm的含氯漂白水進行日常環境消毒，避免酒精清潔劑因濃度不夠而無法有效毒殺腸病毒。



【延伸閱讀】

腸病毒重症「創6年新高」敲警鐘 新生兒感染佔多數

腸病毒來勢洶洶！1個月大女嬰感染併發重症亡 加強防護這樣做



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67134

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw