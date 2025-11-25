腸病毒超強傳染力！專家揪「家長最常犯錯」 返家第一件事不是洗手而是「這步驟」

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾病管制署25日表示，國內腸病毒疫情持續上升，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。

依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期且疫情持續上升，第47週(11月16日至11月22日)門急診就診計11,893人次，較前一週(11,444人次)上升3.9%；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險，提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持幼兒活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，平時消毒可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升漂白水）針對幼兒常接觸表面進行消毒；如處理腸病毒病人分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1,000 ppm的含氯漂白水（10公升清水+200毫升漂白水）；消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

５歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

