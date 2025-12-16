腸病毒連2週降溫！疾管署：重症仍累計19例威脅未除

腸病毒脫離流行期，惟今年重症創六年新高，疾管署籲持續落實洗手及消毒。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 疾管署今(16)日表示，國內腸病毒已脫離流行期，但多種型別仍在社區活動，家長與教托育人員仍須警覺。第50週門急診就診10,283人次，較前一週下降3.7%，連續2週低於流行閾值。疾管署指出今年累計19例重症創6年同期新高，多種病毒型別仍活躍，家長切莫掉以輕心，應落實肥皂洗手及環境消毒，並留意嬰幼兒是否出現重症前兆。

依據疾管署監測資料顯示，第50週(12/7-12/13)門急診就診計10,283人次，較前一週10,675人次下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值11,000人次，研判脫離流行期。近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

疾管署指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。目前腸病毒疫情雖脫離流行期，惟就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說明，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人。另須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm的含氯漂白水，以10公升清水加入100毫升含氯漂白水調配，進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署進一步強調，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

