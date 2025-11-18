腸病毒進入流行期 一名幼童染疫後死亡

疾病管制署今天（18日）表示，國內新增１例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，上週門急診就診較前一週上升3.9%，達到流行閾值，研判進入流行期，發言人曾淑慧表示，目前腸病毒重症累計19例跟9例個案死亡，呼籲家長留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵，如果有重症前兆病徵應立即就醫來減少重症、減少死亡。

至於中部一個月大女嬰病況，防疫醫師林詠青表示，本身有早產情況，發病兩天就不幸過世，醫師的研判為休克而死，後續個案檢體經過檢驗確定是感染伊科病毒11型併發重症導致死亡，科病毒11型最主要是侵犯新生兒，所造成症狀可能是肝炎、心肌炎、腦炎等全身性症狀。

另外，國內流感疫情下降、COVID處低點波動，疾管署呼籲近期溫度急劇下降，要留意保暖、注意個人衛生習慣及施打疫苗。

