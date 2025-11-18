腸病毒進入流行期！重症病例近6年同期最高

▲疾管署副署長曾淑慧說明，腸病毒進入流行期。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（18）日公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

疾管署副署長曾淑慧說明，根據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，第46週(11月9日至11月15日)門急診就診計1萬1223人次，較前一週上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期。

近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。曾淑慧提到，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

成人也可能感染腸病毒 疾管署：常沒有明顯症狀

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，並請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

成人及小孩皆有可能感染腸病毒，疾管署說明，尤其成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，籲請民眾外出返家後務必先更衣；摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

另外孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

疾管署說，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

