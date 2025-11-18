腸病毒進入流行期！1個月大女嬰染伊科病毒休克病逝 重症死亡數創6年同期新高
【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部疾管署今宣布，上週門急診就診計1萬1223人次，腸病毒疫情進行流行期。上週新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中造成9人死亡，為近6年同期最高。
▲圖解新生兒腸病毒感染與症狀。（圖／疾管署提供）
腸病毒重症奪命！早產女嬰染伊科病毒11型 就醫當天休克不幸病逝
防疫醫師林詠青表示，該名女嬰出生於9月下旬，屬於早產寶寶，11月上旬活動率下降、尿量減少，到院血壓偏低，且發炎、肝功能指數上升、血小板低下、凝血功能異常等，醫師懷疑敗血症，後續病情急速惡化，連血壓都量不到，就醫當天即不幸過世，研判休克所致，檢體檢驗確診腸病毒重症死亡。經通報檢驗後，確認感染伊科病毒11型併發重症。
疾管署發言人曾淑慧表示，今年迄今累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，為近6年同期最高。在感染重症案例中，以感染伊科病毒11型17例為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例。
值得注意的是，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例高達15例，曾淑慧呼籲，家長、照顧者應多留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵，如有病徵，盡速陪同就醫。
▲疾管署提醒家長及教托機構一起預防腸病毒。（圖／疾管署提供）
腸病毒進入流行期 疾管署籲：五大時間點落實「洗手五步驟」防傳播
依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，門急診就診計1萬1223人次，較前一周1萬806人次，上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期。近4周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A5型 。
國內進入腸病毒流行期，曾淑慧提醒，大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等五大時間點，應以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。
▲腸病毒不可輕忽！常見症狀及腸病毒重症前兆一次看。（圖／疾管署提供）
疾管署提5大建議防腸病毒 新生兒「低體溫、喝奶少」是重症警訊別輕忽
成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，曾淑慧提出5大建議：
1.民眾外出返家後務必先更衣。
2.摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。
3.孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。
4.家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。
5.家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。
疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。
# 首圖來源／疾管署提供
