腸病毒進流行期！伊科11型好凶 1月大女嬰「喝不下奶」送醫隔天亡 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天氣轉冷，腸病毒仍凶猛奪命！疾管署今（18）日公布，近期腸病毒疫情上升，上週門、急診就診人次甚至再增加近4%，研判進入流行期。值得注意的是，上週新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部1個月大女嬰，因出現活力不佳、喝奶量減少等症狀，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。

疾管署最新監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，第46週（11月9日至11月15日）門急診就診計1萬1223人次，較前一週的1萬806人次上升3.9%，且已達流行閾值（1萬1000人次），研判進入流行期。

疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒上週就診上升近4%，已進入流行期，而近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高。

曾淑慧提醒，目前光是新生兒腸病毒感染併發重症確定病例就累計有15例，呼籲家長留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署防疫醫師林詠青說，死亡的女嬰本身為早產兒，11月上旬出現活力及食慾下降，尿量也減少，就醫後抽血發現發炎指數跟肝功能上升，也有白血球增加、感染情形，血小板低下凝血功能異常，醫師懷疑敗血症，住院隔天情況仍一路惡化，量不到血壓，搶救不治，死因研判為休克。

疾管署強調，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。又以5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

