腸病毒還在流行期！上週近1.2萬人就診 今年累計19重症已9死

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處於流行期，應養成勤洗手習慣。（示意圖／pixabay）

疾病管制署今（2日）表示，國內目前處腸病毒流行期，第48週（11月23日至11月29日）門急診就診計11,913人次，與前一週（12,161人次）相當，而今年已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，第48週門急診就診計11,913人次，與前一週相當；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

廣告 廣告

疾管署表示，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

另外，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，惟感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，故提醒家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。此外，教托育機構及家長應教導學幼童落實正確洗手，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星