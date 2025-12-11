腸病毒釀雙北139班停課 估寒假後才趨緩

受腸病毒影響，台北市與新北市校園也有班級停課，台北市達15班，新北市來到124班。（圖／翻攝自pexels）





國內腸病毒疫情仍處於流行期，已導致全國累計19例感染併發重症確診病例，其中包含9例死亡，創下近6年同期新高紀錄。受腸病毒影響，台北市與新北市校園也有班級停課，台北市達15班，新北市來到124班，雙北一共有139個班級停課。

台北市

台北市教育局統計，自11月1日以來，因腸病毒停課的班級數共計15班，其中包括幼兒園7班、國小5班及完全中學3班。教育局強調，已透過校園傳染病通報系統持續監測疫情發展，並積極督導各級學校落實環境與重點區域消毒工作，同時加強與家長溝通，大力宣導「生病不上學」的防疫觀念，以有效防止疫情進一步擴散。

新北市

新北市教育局表示，同期間內，新北市幼兒園因腸病毒停課班級數高達123班，國小則有1班停課，這些均屬預防性停課措施，旨在避免疫情在班級內擴散。目前新北市並無衛生局公告之腸病毒高風險區域，教育局將持續依監測資料與衛生單位保持密切合作，督導轄下學校及幼兒園落實勤洗手、玩具及環境消毒等防疫措施，並提醒家長若發現幼兒出現發燒、喉嚨痛或手足口病等疑似腸病毒症狀時，應即時就醫並在家充分休養。

廣告 廣告

依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，第49週（11月30日至12月6日） 門急診就診計10,438人次 ，較前一週（12,198人次）下降14.4%，仍處流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署也推估，國內腸病毒疫情預計可能要等到明年1月中旬至1月底的寒假期間，隨學生暫停上課，減少校園群聚機會後，才會逐漸趨於緩和。

更多東森新聞報導

降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天

有去寶雅的注意了！200萬發票獎落這縣市

IG新功能「限動轉發限動」網批變態...2方法可預防

