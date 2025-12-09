腸病毒釀9死！疾管署：家長見嬰兒「1徵兆」快送醫

生活中心／李明融報導

國內腸病毒疫情近日處於流行期間，重症死亡數累計9人，寫6年同期新高，尤其在各個校園發生群聚傳播，據桃園市衛生局統計，桃園地區的腸病毒疫情嚴峻，近五週內因疫情停課的班級已高達92班，今年以來累計停課總數更突破600班。疾管署向國內家長示警，染病嬰兒除發燒，若出現「低體溫」、活力不佳等徵兆恐是重症前兆，應立即送醫，避免病程快速惡化危及生命。





腸病毒釀9死⋯桃園近百班停課！疾管署示警家長：見嬰兒「重症前兆」快送醫

疾管署提醒民眾應留意新生兒及幼童的健康狀況，若出現「低體溫」恐是重症前兆。（圖／民視新聞資料照）

疾管署今天（9日）表示，依據監測資料顯示，國內腸病毒疫情目前雖呈下降趨勢，但上週（11/30-12/6）門急診就診計10438人次，較前一週12198人次下降14.4%，仍處流行期間。社區目前流行克沙奇A16型及A6型這兩類病毒，其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例就累計15例，疾管署提醒民眾應留意新生兒及幼童的健康狀況。若新生兒感染腸病毒可能出現「低體溫」、活力不佳、喝奶量變少等情形，這些恐怕是腸病毒重症前兆，未及時治療恐怕發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能還會威脅生命，因此若有以上症狀，請務必盡速就醫。





腸病毒釀9死⋯桃園近百班停課！疾管署示警家長：見嬰兒「重症前兆」快送醫

疾管署呼籲家長及教托育人員應加強學童正確勤洗手、生病在家休息的觀念。（圖／民視新聞資料照）

此外，5歲以下嬰幼童同為重症高危險群，若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，若符合以上任何一症狀，應立即送大醫院治療。衛生局呼籲家長，務必堅守「生病不上學」原則，是遏止疫情在校園傳播的最重要防線。面對腸病毒流行期間，疾管署呼籲家長及教托育人員應加強學童正確勤洗手、生病在家休息的觀念；大人外出返家則務必先更衣，並在摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。環境部分，應注意清潔與通風，並時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具。最重要的是，家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，務必在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防範交叉感染。如需相關資訊，可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

