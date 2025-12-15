腸病毒重症恐危及生命！醫示警危險徵兆急救醫 1族群特別注意

近期國內腸病毒疫情持續升溫，根據疾管署的統計，全台腸病毒門急診人次已突破1萬，部分縣市甚至面臨大量班級停課的困境。大千綜合醫院小兒感染科醫師陳立倫提醒，腸病毒最可怕的莫過於重症的發生，這不僅可能影響中樞神經系統和心肺功能，甚至會危及生命。特別是5歲以下的嬰幼兒屬於腸病毒重症的高風險族群，家長需特別留意重症的早期警訊，及早就醫以避免嚴重後果。

▲ 陳立倫醫師表示，腸病毒最可怕的是重症發生，尤其是5歲以下的嬰幼兒更要留意。（圖／大千綜合醫院）

陳立倫醫師進一步說明，腸病毒是一種傳染力極強的病毒，主要透過接觸病人的唾液、糞便、鼻咽分泌物或被污染的物品傳播。由於嬰幼兒的免疫系統尚未完全發展，一旦感染後，病情可能快速進展，甚至導致嚴重併發症。因此，若出現發燒且在口腔、手掌、腳掌、手指、腳趾和臀部出現斑丘疹、水泡或潰瘍等症狀，應立即就醫，並避免與其他孩童接觸。

此外，家長應熟記腸病毒重症的早期警訊，如嗜睡、意識不清或明顯活力下降、手腳無力、肌躍型抽搐（無明顯原因的驚嚇反應或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、心跳明顯加快等。這些症狀一旦出現，應立即尋求醫療協助。

▲ 陳立倫醫師建議，熟記腸病毒重症的早期警訊，如有異狀要及早就醫。（圖／大千綜合醫院）

特別需要注意的是，新生兒無法用言語表達不適，往往在病情惡化時才被察覺。因此，家長需特別注意新生兒的發燒或低體溫、喝奶量明顯減少、四肢無力或麻痺等症狀。尤其當新生兒感染伊科病毒11型時，病情發展可能極為快速且更加嚴重，因此孕婦及新生兒的防護至關重要。建議避免前往人潮擁擠、通風不良的場所，並勤洗手及注意呼吸道衛生。

腸病毒雖然常見，但對新生兒與幼兒而言，可能造成致命威脅。陳立倫醫師提醒家長保持警覺、及時就醫，才是降低重症與死亡風險的關鍵。隨時觀察孩子的健康狀況，並學習辨識重症前兆，在日常生活中也要落實勤洗手、環境清潔、避免病童接觸健康兒童等防疫措施，才能守護嬰幼兒的健康安全。

面對腸病毒疫情的挑戰，家長們應該提高警覺，並採取積極的預防措施。只有通過及時的醫療介入和日常的防護，才能有效降低腸病毒對嬰幼兒健康的威脅，確保孩子們的健康成長。

