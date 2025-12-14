腸病毒重症警訊！毛加恩1歲女併發腦炎 夫妻倆沿街求救搶救成功

毛加恩與妻子羅雯近日分享1歲女兒Kyla罹患腸病毒重症併發腦炎的就醫過程，提醒家長務必正視幼童健康警訊。（圖／翻攝自毛加恩FB、IG，maomao31）

台灣近期腸病毒疫情升溫，已有多名嬰幼兒出現重症案例。前職籃球員毛加恩與妻子羅雯（Tiffany）日前也經歷驚險一刻，年僅1歲的女兒Kyla罹患腸病毒，並併發重症腦炎，住院治療多日才脫離險境。夫妻倆在社群平台上分享這段經歷，呼籲家長勿輕忽防疫。

毛加恩14日透過社群發文回顧當時情況，表示最初是大兒子Noah先出現腸病毒症狀入院，不久後女兒Kyla也開始發燒。在就醫過程中，Kyla在咖啡廳進食時突然出現眼睛上吊、臉色發紫、身體癱軟等症狀，夫妻倆誤以為是食物噎住，緊急施以哈姆立克法並試圖清除口中食物，但無效。情急之下，他們抱著女兒沿街尋求協助，最終才意識到是癲癇發作，並緊急送醫。

毛加恩坦言，送醫過程如同經歷煎熬與恐懼，「在那一刻，時間彷彿靜止，其他一切都不再重要。」後續診斷顯示，Kyla為腸病毒重症併發腦炎，需住進加護病房觀察與治療。

羅雯也在Instagram限時動態表示，這段日子非常艱難，「我們終於出院了，謝謝大家的代禱與關心。」她說，女兒目前已能回到熟悉的環境，開始正常進食，逐步康復。但回想過程，仍讓她心有餘悸：「這幾天看孩子受罪，真的是撕心的那種痛。」

她也藉此提醒家長，腸病毒雖有多種型別，但仍有疫苗可預防其中一種高風險重症類型，建議家有嬰幼兒者應及早接種。她強調：「千萬不要輕忽腸病毒。」

根據疾病管制署資料，截至目前全台已有15例新生兒出現腸病毒重症，常見症狀包括發燒、低體溫、活力變差、喝奶變少等，嚴重時可能導致心肌炎、肝炎、腦炎甚至多重器官衰竭。疾管署呼籲，若發現嬰幼兒出現嗜睡、抽搐、意識不清、呼吸急促等警訊，應立即送醫。

Kyla因腸病毒併發腦炎住進加護病房多日，所幸目前已康復出院，毛加恩夫妻心情終於稍獲平復。（圖／翻攝自IG，maomao31）

