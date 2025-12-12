腸病毒重症「創6年新高」 乳鐵蛋白可防疫！醫：補充時機很關鍵

疾管署統計資料顯示，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累積19例，其中死亡人數達9例，創下近6年同期最高紀錄。雙北地區校園停課情況嚴重，台北市與新北市停課班級數分別為15班及124班，疫情預估要延燒至明年1月中旬至1月底寒假期間才會逐漸趨緩。

新北市教育局統計，11月1日至今，幼兒園因腸病毒停課達123班，國小停課1班。 （示意圖／Pixabay）

疾管署發言人曾淑慧表示，今年疫情呈現反常現象，夏季並未出現明顯流行，秋末才開始升溫。她指出，去年至今年1月的流行株以克沙奇A型為主，今年2月起則轉為伊科病毒11型為主要流行株，近期又再度轉回克沙奇A型流行。病毒株的轉換使得防疫工作面臨更大挑戰，校園群聚傳播壓力持續增大。

面對腸病毒疫情，兒科醫師傑登曾在臉書發文表示，科學研究已證實乳鐵蛋白對多種病毒，包括鼻病毒、流感、腺病毒、諾羅病毒、輪狀病毒及皰疹等，具有一定抑制作用。其抗病毒原理在於奪取病毒所需的鐵離子，以及包覆細菌或阻斷病毒進入人體細胞的能力，進而降低感染風險。

傑登進一步說明，乳鐵蛋白的預防效果並非無條件。他強調，必須在平時就持續補充，若等到發病後才攝取，效果將大為降低。此外，年齡也是一大因素，消化系統尚未成熟的幼兒能更好地吸收乳鐵蛋白，而一歲以上兒童因消化能力增強，乳鐵蛋白易被分解，效果可能不如預期。

針對未滿一歲的嬰兒，傑登建議母乳是獲取乳鐵蛋白的最佳來源，不僅含量豐富且經濟實惠，同時還含有多種免疫球蛋白，有助提升寶寶抵抗力。若無法哺乳，可選擇添加乳鐵蛋白的配方奶，但沖泡時水溫應控制在70度，避免高溫破壞蛋白質結構，導致乳鐵蛋白失去活性。

醫師表示，必須平時就持續補充乳鐵蛋白，預防病毒、細菌的效果會較好。 （圖／Photo AC）

針對一歲以上的孩童，傑登推薦每日飲用約400至500毫升的鮮乳，如此可攝取30至50毫克的乳鐵蛋白。但他特別提醒，只有經過72度巴氏殺菌的鮮乳才保留乳鐵蛋白，130度超高溫殺菌的保久乳幾乎不含此成分。鮮乳同時提供優質蛋白質與鈣質，對孩童成長發育大有助益。

傑登補充，對於一歲以上兒童，單靠乳鐵蛋白提升免疫力的效果可能有限。他建議家長應幫助孩子維持規律作息，確保充足睡眠與適量運動，並注重均衡飲食，特別是攝取優質蛋白質、維生素C及鋅等營養素，這些對增強免疫系統有更顯著的幫助。

教育局也提醒家長，如發現幼兒有發燒、喉嚨痛或手足口病等症狀，應即時就醫並在家休養。疾管署推估，由於校園是腸病毒主要傳播場所，疫情可能於明年1月中旬至1月底寒假期間，隨學生暫停上課後才會逐漸趨緩。防疫措施刻不容緩，教育單位持續加強校園消毒及衛教宣導工作。

