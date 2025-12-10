腸病毒重症「創6年新高」敲警鐘 新生兒感染佔多數

【健康醫療網／記者陳靖安報導】天氣轉涼，冬季冷意逐漸明顯，國內腸病毒活動仍偏高，近期也持續有重症通報。依據疾管署公布，今年已有19 名腸病毒併發重症確定病例，其中 15 例為新生兒，並有 9 例死亡，為近 6 年同期最多。

社區以克沙奇 A6 為主流 重症激增伊科病毒 11 型佔多數

依疾管署監測資料，上週（11月30日至12月6日）腸病毒就診人次為10,438 人次，較前一週(12,198人次)下降14.4%，仍屬流行期。目前社區盛行的腸病毒型別以克沙奇A16 、A6 型為主。值得注意的是，疾管署公布的累計 19 例重症中，伊科病毒 11 型佔 17 例，為今年重症的主要型別。

出現嗜睡、抽躍等警訊需就醫 幼童重症前兆別忽視

疾管署指出，5歲以下嬰幼童，是腸病毒重症的高危險群；尤其新生兒若感染，初期可能僅有低溫或食慾不振等輕微症狀，但隨後可能在數日內進展為心肌炎、肝炎、多發性器官衰竭等重症，家長不可不慎。

而幼童感染腸病毒後，常見症狀包含發燒、活力下降、食慾減退，家長應密切觀察病情發展；若出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇、突然全身收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症徵兆，務必立即送往大醫院。

成人恐成無症狀傳播者 返家更衣＋正確洗手保護幼童

值得注意的是，成人雖可能感染腸病毒，但成人較無明顯症狀，容易成為不自知的傳播來源。疾管署呼籲家長與教托育人員，務必落實環境清潔，返家最好先更衣，再接觸嬰幼兒，餵食與摟抱前，都要以肥皂遵循「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟徹底洗手，以降低家庭群聚風險。

疾管署也強調，就學中的幼童若經醫師診斷感染腸病毒，務必落實「生病不上課」，避免造成班級或托育環境的交叉感染。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66995

