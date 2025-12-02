腸病毒重症「創6年新高」19例已9死！新生兒佔8成

腸病毒疫情仍處於流行期，呼籲家長及教托育人員應教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，正確使用肥皂勤洗手，協助孩童維持良好衛生習慣，幼童若經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課原則。

根據疾管署監測資料顯示，目前處於腸病毒流行期，第48週（11月23日至11月29日）門急診就診計11,913人次，與前一週（12,161人次）相當。近四週實驗室監測結果顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型為主要流行型別，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中包含9例死亡個案，以感染伊科病毒11型（17例）為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高紀錄。

疾管署指出，在這19例重症病例中，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計達15例。由於腸病毒疫情傳播風險持續存在，疾管署特別呼籲民眾應留意新生兒及幼童可能出現的腸病毒重症前兆病徵，及早發現並就醫治療。

社區腸病毒以克沙奇A6型為主要流行型別，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。（圖／疾管署）

疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，但通常沒有明顯症狀，容易疏於防範而將病毒傳染給家中幼童。因此，家人外出返家後務必先更衣，在摟抱或餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以保護家中嬰幼兒健康。此外，教托育機構及家長應教導學幼童落實正確洗手，並注意居家及學習環境的通風、清潔與消毒工作。

針對新生兒感染腸病毒的情況，疾管署特別呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，且病程發展迅速。若未及時接受治療，可能會演變為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重時可能危及生命，因此一旦發現上述症狀，務必儘速就醫。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請家長密切留意嬰幼童健康狀況。（圖／Photo AC）

疾管署強調，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請家長密切留意嬰幼童健康狀況。若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應立即送往大醫院接受治療。

疾管署表示，民眾如需了解更多腸病毒防治相關資訊，可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢相關資訊。

