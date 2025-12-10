腸病毒重症9人病逝！伊科病毒成惡化元兇 家長預防措施一次看

【緯來新聞網】根據衛福部疾管署最新數據，台灣腸病毒仍未脫離高峰期，自2025年截至目前已有19人因腸病毒引發重症，其中9人不治，為近6年來同期最嚴峻的情況。伊科病毒11型成為最主要的重症元凶，重症個案中有17人感染該型病毒，當中新生兒受到的衝擊最為明顯，共有15名嬰兒病況惡化。

腸病毒來勢洶洶。（圖／衛生福利部提供）

疾管署指出，幼兒感染後可能在短時間內迅速惡化，提醒家長須提高警覺，尤其注意幼兒如出現嗜睡、肌躍型抽搐等神經症狀，應立即就醫。根據門急診統計，第48週（11月23日至11月29日）全國腸病毒就診人數為11,913人，與前一週12,161人相近；進入第49週（11月30日至12月6日）人數降為10,438人，雖略有回落，但整體仍在流行水準內。其中以克沙奇A6型在社區中最常見，其次為A16型與A5型，其中A6與A16型活動力高，顯示疫情尚未明顯降溫。

腸病毒預防措施。（圖／衛生福利部提供）

桃園市則連續5週門急診人次突破流行標準。依照疾管署與地方資料統計，自第44週至第48週（10月26日至11月29日），當地就診人數分別為1,485人、1,657人、1,766人、1,921人與1,748人，連5週超過1,200人流行閾值。儘管第49週人數回落至1,490人，仍被視為高風險區域。

腸病毒預防措施。（圖／衛生福利部提供）

疫情也波及校園運作，桃園市教育局透露，近5週已有92班停課一週，累計至12月1日停課班級數達607班。教育單位強調，學校須持續推動健康教育、確保病童不進教室，以及執行定期環境清潔等防疫措施，以降低群聚感染風險。

