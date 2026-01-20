「腸病毒鬧那麼大幹嘛」802軍醫夫妻輕罰12萬 7名老師被施壓到離職

隱瞞女兒腸病毒的醫護父母，遭爆是802（國軍高雄總醫院）的骨科醫師，妻子則是同科的護理長。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

高雄鼓山某私立國小爆發腸病毒群聚事件，4個班級緊急停課，改為遠端作業，而起因在於一對醫師夫妻隱瞞女兒病情，診斷後硬是將女兒送到學校長達4天，導致14人被傳染。夫妻倆遭輕罰12萬。據了解，這對妻夫平日就相當強勢，動輒對老師施壓，已經有7名老師受不了辭職。

病情源頭的女童，早在本月5日就出現症狀，7日診斷高機率為腸病毒，但這對夫妻卻知而不報，照常送女兒到校，10日同班同學開始陸續出現症狀，連女童弟弟也被傳染，夫妻倆仍一意孤行，還讓女兒在13、14日到校考試，辯稱「只是過敏」，後續受訪竟脫口「女兒只是手有紅疹，食慾很好，沒有其他症狀，不曉得小孩腸病毒鬧那麼大幹嘛」，直到共有14人被傳染，衛生局宣布要開罰才道歉認錯。最終高雄市衛生局依《傳染病防治法》對兩人加重懲處，但僅輕罰最低金額2倍的12萬元，而非最高的30萬元。

隱瞞病情的醫生父親遭起底，是國軍高雄總醫院骨科主治醫師，其母親則是同科的護理長，兩人作風強勢。同班家長爆料，這對夫妻三不五時就在LINE群組對老師下指導棋，介入班級事務，甚至要求老師不分晝夜、假日也要立刻回覆，考試過後就會逼問班級與孩子有沒有考到前三名，若不滿意老師態度，就威脅要提告，包括班導、科任老師在內，已經有7人承受不住壓力離職，其他老師也不願意接任該班級導師職位，嚴重影響學生受教權。

同班家長感嘆，班上的家長早已忍受這對夫妻多時，這次又爆出隱匿病情導致腸病毒大傳染，只能先讓孩子轉學，不然不知道還要忍受多久，大罵「專業不是拿來耍特權的，更不是用來害到別人的小孩」。

