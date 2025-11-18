腸病毒「反常」升高進入流行期！疾管署揭「真實原因」何時降溫曝

記者簡浩正／台北報導

衛福部疾病管制署今（18）日表示，11月9至15日國內腸病毒門急診就診人次共1萬1223人次，新增1個多月大的女嬰染伊科病毒11型發病2天死亡，研判疫情反常進入流行期，估到明年放寒假才會降溫。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，第46週(11月9日至11月15日)門急診就診計11,223人次，較前一週(10,806人次)上升3.9%，達流行閾值(11,000人次)，研判進入流行期。

她說，近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

腸病毒不可輕忽，併發症狀多關注。（圖／疾管署提供）

針對死亡個案，即管署防疫醫師林詠青指出，個案為中部1個月大女嬰，本身早產，今年9月下旬出生，在11月上旬食慾和活動力下降、尿量減少，至急診發現血壓偏低，抽血檢查顯示發炎指數和肝功能指數都上升，白血球增加、血小板低下、凝血功能異常，懷疑個案有敗血症，因此緊急收加護病房。但仍在住院隔天，女嬰就發生意識狀態改變、血壓也量不到，經過急救仍未改善，於當日不幸過世；後續個案檢體檢出腸病毒家族中的伊科病毒11型腸病毒，研判為腸病毒重症造成死亡。

今年腸病毒反常在秋末才流行。疾管署副署長曾淑慧說此非首見，2016年、2018年及2024年皆曾出現入冬後才進入流行期的情況。她進一步解釋，今年初流行的是伊科11型，主要侵犯對象為新生兒，幼兒可能感染但症狀不明顯，近期則可看到主要流行病毒型別轉為克沙奇A型，主要感染對象為學齡前幼兒，症狀也較為典型會出現手足口症、咽峽炎等，因此進入流行期。估計未來幾週個案數會持續增加，明年1月下旬寒假後才會下降。

