腸病毒一週最具傳染力 桃園衛生局籲落實洗手五步驟

落實「洗手五步驟」。圖：資料照

桃園近期腸病毒疫情升溫，衛生局呼籲家長與幼兒園務必提高警覺，避免疫情持續擴散。根據疾病管制署監測資料，114年第49週桃園市腸病毒門急診就診人次為1,490人次，比前一週減少339人次，但因腸病毒具高度傳染性，仍不可掉以輕心。衛生局疾病管制科代理科長關百娟提醒，腸病毒發病後的一週傳染力最強，確診兒童務必在家休息，避免前往補習班或其他人潮聚集場所，並建議與家中嬰幼兒保持適當區隔。

衛生局進一步指出，不僅幼童，成人也可能感染腸病毒，只是症狀通常較輕微。為避免將病毒帶回家中，建議成人返家後務必確實洗手並更換衣物，再與家中幼兒接觸，以降低傳播風險。此外，幼兒園及托育單位更需強化衛教措施，提醒教職員與家長共同落實防疫。

廣告 廣告

幼兒園與幼教中心應每日使用1,000 ppm漂白水進行環境消毒。圖：資料照

衛生局再次強調「洗手五步驟」──濕、搓、沖、捧、擦，是預防腸病毒最有效的方法之一。幼兒園與幼教中心也應每日使用1,000 ppm漂白水進行環境消毒，包含玩具、教室桌椅及公共區域，以降低病毒在環境中存留的機會。衛生局呼籲社區共同配合，才能有效守護幼童健康。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中央大學余紀忠講座邀蔡兆申主講 聚焦量子電腦重塑世界的科技革命

桃園這間寶雅開出200萬中獎發票 他在鮮茶道花40元中100萬