腸癌年輕化警訊！醫揭恐怖真相：20、30歲都中鏢 全因愛吃這幾樣
真的不是要嚇「外食族」！根據專家指出，大腸癌年輕化的情況愈來愈明顯，如果你剛好就是每天一杯手搖飲，三餐離不開高油、高鹽、高糖食物的生活習慣，現在改變還不晚，因為這些令人難以抗拒的美食誘惑，正一步步侵蝕腸道健康，成為大腸癌的潛在高風險族群。
過去被視為中老年人專利的「癌王」──大腸癌，如今正以驚人速度年輕化，就連20、30歲的年輕人也敵不過這樣的健康威脅，原因大多是吃出來的。
驚！大腸癌連21年居前3，患者年輕化趨勢銳不可擋
根據衛福部最新統計，癌症長年高居國人十大死因之首，其中大腸癌更是連續21年位居癌症死因前三名。 過去，大腸癌好發於50歲以上族群，但近年來出現了明顯的年輕化趨勢。被稱為「早發性大腸癌」的50歲以下患者越來越多，尤其在台灣，45～49歲族群的大腸癌發生率，近年來竟飆升將近1.5倍，這項數據無疑是對全民健康敲響了警鐘。
都是美食惹的禍？醫點名「一級致癌物」你我常常吃
為何大腸癌越來越年輕化？台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠指出，飲食西化是最大元兇。因為現代人飲食越吃越好，燒烤、啤酒、紅肉等，其實都是所謂的「一級致癌物」。
還有，年輕人熱愛的珍珠奶茶、熱狗、香腸等加工食品，更是腸道的隱形殺手。不僅容易導致肥胖，提高BMI，而肥胖本身就是一種發炎因子，長期刺激下，腸道黏膜從瘜肉演變成癌症，只需要5～10年的時間。這也解釋了為何現在二、三十歲的年輕患者案例已不再罕見。
看更多：怕弄破腸子，他3次拒做大腸鏡…回診竟已罹癌！大腸鏡做完1情況要警覺
腸道是人體第二大腦！菌群失衡恐引發失智、憂鬱症
腸道不僅是消化器官，更被譽為「人體第二大腦」，由腸道、腸道神經系統與腸道微生物共同組成，甚至能與大腦互相影響。台安醫院腸胃肝膽科主任蘇志盛表示，過去認為腸道運作是由上而下，由大腦神經控制，但現在發現腸道菌群的變化也會反饋訊息給大腦，這就是「腸腦軸」的概念。
蘇志盛說，當腸道菌群失衡，不僅會損害腸道屏障，更可能引發其他全身性的疾病。根據研究發現，腸道菌群與巴金森氏症、失智症，甚至是憂鬱症、躁鬱症等精神疾病都有關聯，顯示腸道健康對全身的重要性。
身體發出警訊！出現這些症狀快就醫
早發性大腸癌初期症狀並不明顯，容易被忽略。糠榮誠提醒，民眾應時常觀察自己的身體狀況，一旦出現以下症狀，務必提高警覺、及早就醫：
排便習慣改變： 例如原本每天排便，突然變成便祕或腹瀉。
糞便帶血： 出現暗紅色的血便。
其他症狀： 不明原因的腹痛、食慾不振等。
預防腸癌三招！營養師教你這樣吃，遠離腸道殺手
想預防大腸癌，除了維持健康作息、定期檢查外，最重要的就是從「吃」下手。新光醫院營養師莊子瑩建議，應減少攝取高油、高糖、高鹽及加工食品，以減輕腸道負擔。她建議，每餐的蔬菜量目標應達到一個碗或至少半個碗，每日攝取2份水果。增加蔬果的攝取，能有效抵抗身體的發炎反應，補充膳食纖維，維持腸道好菌，才是預防大腸癌的根本之道。
看更多：奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
