腸癌年輕化 血便當痔瘡 44歲男篩檢出大腸癌

44歲男性因長期解血便沒在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診，腸胃科主任黃泰銘指出，這名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群，患者接受舒眠麻醉大腸鏡檢查，降低檢查不適感並提高檢查完整度，經檢查結果顯示，腸道內發現約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。

腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。另外，豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

腸胃科主任黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。黃泰銘提到，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，五年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，五年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。此外，國民健康署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。