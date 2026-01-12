腸癌年輕化 血便當痔瘡 44歲男篩檢出大腸癌
44歲男性因長期解血便沒在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診，腸胃科主任黃泰銘指出，這名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群，患者接受舒眠麻醉大腸鏡檢查，降低檢查不適感並提高檢查完整度，經檢查結果顯示，腸道內發現約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。
腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。另外，豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，該名患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。
腸胃科主任黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。黃泰銘提到，根據國內研究資料，大腸癌若能在早期發現，五年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，五年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。
黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。此外，國民健康署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。
其他人也在看
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 2
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 2
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡
國際中心／張予柔報導日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種精帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至有致死風險。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 2
壓力大狂嗑炸物甜食？ 營養師：大腦在求救！缺少「快樂荷爾蒙」
營養師張馨芳指出，當民眾在壓力大時特別渴望高油、高糖食物，這種「壓力型進食」現象其實是大腦發出營養求救訊號，與關鍵胺基酸色胺酸攝取不足息息相關。她在臉書粉專「Vivi營養生活話」分享，現代人忙碌或情緒低落時會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等食物，往往不是單純嘴饞。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
日本「蜱蟲」傳染病例創新高 嚴重者恐器官衰竭亡
日本蜱蟲傳染病疫情升溫，根據《N…民報 ・ 4 小時前 ・ 1
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵
[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。 根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。 針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言