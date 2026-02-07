腸癌2標靶藥放寬給付 至少省百萬

健保署7日宣布放寬兩項腸癌標靶藥品給付，1年1548人受惠，病患1年可省下92萬到240萬元。（李念庭攝）

腸癌是死亡率排行第3的癌症，前年奪走7007條人命，僅次於肺癌和肝癌。健保署7日宣布放寬兩項腸癌藥品給付，2月起第一線治療標靶藥從只能用36周，改為持續使用到病情惡化；3月起新增給付針對BRAF V600E突變者的雙標靶用藥，可延長3.4個月的存活期。兩項藥品1年1548人受惠，病患1年可省下92萬到240萬元。

健保署長陳亮妤表示，健保署逐步接軌國際治療指引，納入新藥給付，亦整合篩檢與就醫資料，輔導院所精準「追陽」。以民國113年為例，大腸癌篩陽個案有78％即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91％已接受治療。

廣告 廣告

健保署醫審及藥材組參議張惠萍則說，大腸癌治療模式趨勢，逐漸由固定療程轉向根據病情進展進行個別化調整。考量大腸癌病人需求，健保藥物共擬會去年同意修訂兩項標靶藥的給付限制。

張惠萍說，含cetuximab及含panitumumab成分的藥品，原本在第一線只能使用36周，但一些病人仍有繼續使用的需要。2月起，健保取消療程給付限制，讓病人持續使用，直到疾病惡化、進入第二線治療為止，以符合國際趨勢，也減輕病人經濟負擔。這款藥1年藥費介於92萬到116萬之間，預估1年將有1286人受惠。

針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，健保共擬會議也通過含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合。張惠萍表示，這是首個給付於具有BRAF V600E突變的藥物，相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月、整體存活期3.4個月。這款藥1年藥費約240萬元，納健保後預估1年262人受惠。