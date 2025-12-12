腸繫膜大出血 手術部分切除保性命

腹痛難耐，台中一名男子掛急診，檢查後竟然是、腸繫膜大出血，緊急手術、保住生命。腸繫膜對很多人來說，可能有點陌生，但它的功能相當重要，它並不是腸子附屬器官，主要是用來固定腸子，讓人體站立時，不會受地心引力影響，而且還能傳遞訊訊息到全身，如果出血，通常是創傷造成。

65歲男子送醫急救，患者自述睡夢中腹部突然劇痛，如果只根據他的說法極有可能被當作腸胃炎，但進一步檢查卻發現他腹腔內大量積血，而源頭竟來自腸繫膜，必須緊急動手術。 台中慈院器官移植中心醫師劉嘯天：「因為我們腸道本來，就有自己正常的細菌，它缺血的話是不會自己癒合的，反而細菌會散出來，反而會造成敗血症，所以通常這種跟腸道有關係的，就只能手術 。」

人能站立行走，而腸子不會往下掉，主要就歸功於腸繫膜，它能固定大小腸的位置，連結腹腔壁，含有血管、供應養分，也影響著消化速度。腸繫膜出血大多因為外力造成，罕見自發性內出血，因此醫師特別提醒，腹部有受到創傷者務必留意。 台中慈院器官移植中心醫師劉嘯天：「有時候腸繫膜出血是延遲的，例如你是兩 三天前撞擊，慢慢出血，結果沒有自己止住，最後到臨界點，大出血出後才被偵測到 。」

這名病友因為出血嚴重，切除的腸繫膜以及壞死的大腸大約有一半的比例，醫師跨科會診確保留下的大腸健康無虞，剛剛好地讓他死裡逃生，術後進食和排便完全恢復正常。

