腸胃健康顧牢牢 享受活力老年
身體機能退化、慢性病與多重用藥影響下，長者常出現吞嚥困難、消化不良、便秘腹瀉等，食道到腸胃道的多種問題，除了影響生活品質，更可能是嚴重疾病警訊。醫師提醒，腸胃健康與日常飲食、生活習慣、慢性病控制息息相關，及早落實預防，有助降低併發症風險。
國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺說明，長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物，常導致胃食道逆流，出現胸口灼熱、吞嚥困難或慢性咳嗽；長期逆流或異物滯留，恐引發食道炎與狹窄；賁門失弛緩症、食道蠕動減弱等，則可能導致進食時吞嚥困難或嗆咳。
針對長者食道問題，平時飲食應少量多餐、避免油膩辛辣，餐後2小時內不宜平躺；睡眠時可抬高床頭15至20公分，減少夜間逆流；服藥應搭配充足開水，保持坐或站立至少30分鐘，避免藥物滯留造成食道潰瘍；吞嚥功能不佳者，可由語言治療師評估進食姿勢與食物質地。
胃部常見問題，包括消化性潰瘍、消化不良及胃癌。陳柏諺指出，長者長期使用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染，較易發生潰瘍，可能出現腹痛，甚至出血或穿孔；胃酸分泌減少，常見餐後飽脹、噁心；若出現體重減輕、食慾不振或貧血，更要警覺胃癌風險。
至於小腸與大腸，陳柏諺表示，長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥，常導致便秘；若出現腹瀉，則須留意潛藏的大腸腫瘤與吸收不良問題。
腸胃道疾病預防上，陳柏諺建議，應攝取充足水分，養成定時定量、細嚼慢嚥、少鹹少醃製、多吃蔬果及高纖食物的飲食習慣，促進腸胃蠕動，搭配規律運動，改善腸道血流與蠕動；應避免濫用刺激性瀉劑、謹慎使用抗生素，且應定期進行胃癌、大腸癌篩檢。
陳柏諺強調，整體照護應從飲食均衡、規律生活、正確用藥與定期篩檢著手，並戒菸限酒、培養良好進食習慣，家人也可協助準備易咀嚼吞嚥的食物，確保安全用餐姿勢，降低嗆咳與誤吸風險。
