腸胃炎自我照護10大關鍵！教你補水、飲食與預防技巧

腸胃炎常伴隨腹瀉、嘔吐與脹氣，不僅讓人不舒服，若處理不當還可能引發脫水或電解質失衡。醫師提醒，除了及時就醫外，日常生活中的飲食、補水及衛生習慣，也對康復與預防復發至關重要。以下整理腸胃炎期間的10大自我照護關鍵，幫助你安全度過不適期。

1.多休息，增強身體免疫力。



2.避免油膩、重口味飲食，須以清淡為主，例如白吐司、白饅頭、瘦肉、清粥等。胃口較差的患者，可以少量多餐的方式補充營養，以增加抵抗力。



3.增加水分的補充，水瀉會流失大量的水分，平時建議一天飲水量是2000c.c.，腸胃炎期間需超過2000c.c.的攝取量，以免脫水。



4.水瀉會流失身體電解質，可適度飲用鹽水或運動飲料，藥局亦有販售適合嬰幼兒飲用的電解質水。



5.若喝水後會立即嘔吐者，很容易因為水分補充不夠而脫水，建議可住院，利用血管注射點滴，直接補充止吐藥物以及電解質、水分。



6.腸胃炎期間禁止飲用刺激性飲品如茶、咖啡或是含糖飲料等，避免增加腸胃道的負擔。



7.避免飲用容易產氣的食物，如豆漿及相關豆類食品、麵包、洋蔥、韭菜等，防止胃腸脹氣所導致的不舒服感覺。



8.夏天是大腸桿菌增加的季節，要特別注意生鮮食物的保存；涼麵、海鮮、三明治、三角飯糰等冷食，都是容易附著大腸桿菌等細菌的地方，應確認有正確的保存才能食用，減少感染細菌型腸胃炎的機會。



9.冬天是病毒型腸胃炎的好發季節，病毒喜歡生活在器物表面，因此，飯前一定要記得洗手。尤其是在人潮擁擠的公共場所，如百貨公司、捷運站、公車、幼兒園、學校等地，可隨身攜帶乾洗手或濕紙巾，必要時使用，勤洗手並盡量減少用手直接拿食物的機會。



10.戴手套處理感染病毒的嬰幼兒糞便，不要直接用手接觸，以免交互傳染；處理完後也要記得洗手，才能徹底杜絕病毒傳播的途徑。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

