腸胃突然變差就中鏢？醫揭「大腸癌5大預防盲點」 很多人第1步就做錯

大腸癌發生率年年攀升，但若是忽視預防可能會造成嚴重後果，對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家大腸癌預防的5大正確觀念，幫助大家建立完整的腸道健康防護知識！

1、飲食習慣是關鍵因素

這可能是大腸癌預防最重要也最容易被忽視的核心概念！飲食模式的作用是「長期影響」腸道環境，不是「短期改變」就有效果。很多人一開始只覺得偶爾吃點紅肉、燒烤沒關係，但仔細了解會發現，這些高溫烹調和加工肉品會產生致癌物質，這種傷害通常是日積月累的，不像急性食物中毒那樣有立即症狀。

廣告 廣告

2、運動強度差異很大

為什麼有氧運動比重訓更能預防大腸癌？因為兩者對腸道蠕動的影響完全不同！黃士維觀察到很多患者一開始以為偶爾運動就夠了，但實際上需要規律中等強度運動才能有效刺激腸道蠕動，促進廢物排除，效果當然差很多。

3、篩檢標準因人而異

大腸癌篩檢對年齡分層格外嚴格：一般建議50歲開始定期篩檢，但高風險族群需要提前到40歲甚至更早。正常的篩檢從糞便潛血檢查開始，會根據結果決定是否需要大腸鏡檢查，但有家族史或症狀的人可能需要直接安排大腸鏡。

4、生活習慣影響風險

很多人同時有多種不良生活習慣，卻不知道它們會加乘增加大腸癌風險！例如抽菸會增加腺瘤性息肉風險，過量飲酒會影響腸道菌群平衡，肥胖會促進發炎反應，這種「多重危險因子」雖然不像單一致癌物那麼直接，但風險依然存在，特別是長期累積時更要小心。

5、腸道症狀要重視

黃士維觀察到很多患者會說「以為只是腸胃不好」，但在大腸癌篩檢中，這些症狀都可能是重要線索！最容易被忽略的是腸道症狀變化，如排便習慣改變、血便、腹痛等症狀，都可能是大腸癌早期警訊，但很多人會歸咎於痔瘡、壓力或飲食不當，延誤了黃金診斷時機。腸道警訊包括：

・排便習慣突然改變超過2週

・糞便帶血或呈現深黑色

・不明原因的腹痛或腹脹

・體重無故下降

・貧血或容易疲倦

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·大腸癌早期幾乎無症狀！ 醫公布「5個不尋常情況」：常覺得累恐中鏢了

·年輕人大腸癌主因不是肉！醫揪「2大致癌推手」 過度防曬入列