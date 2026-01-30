腸胃脹氣怎麼消？3穴位促進腸蠕動 天天喝綠拿鐵纖維滿滿

脹氣、排便不順暢困擾許多人，怎樣幫助腸胃蠕動、消脹氣？中醫師羅珮琳在《健康2.0》節目中介紹穴位按摩與觀察舌象的方法；營養師李婉萍則分享「綠拿鐵」食譜，每天1杯能讓身體攝取足夠纖維，照顧好腸道健康。

2族群好發脹氣、排便不順

羅珮琳中醫師指出，腸胃問題常發生在2大族群：

剖腹產後的女性：因為手術後可能造成腸沾黏，導致排便不順與經常脹氣。 年長者：可能各種檢查數值正常，但腸道蠕動能力變差，造成消化不良。

看更多：胃堵堵不消化怎麼辦？營養師教3招「消脹法」低腹敏飲食這樣吃



廣告 廣告

很多人認為，飯後散步能幫助消除脹氣，但效果卻因人而異。羅珮琳舉例，她有一名60多歲的女性患者，每天晚上大約5點之後只要攝取蛋白質，就會整晚脹到睡不著，必須吃完飯立刻快走1小時，靠運動幫助腸道蠕動，才能稍微舒緩不適。

3穴位緩解脹氣：天樞、大橫、氣海

除了走路之外，還有什麼方法可以居家自我保健，消除腹脹之苦？羅珮琳推薦民眾可按摩天樞、大橫、氣海3穴位。

天樞穴

位於肚臍左右各2寸（約3指寬），是常用於改善腸道不適的穴道。操作時建議可深層按壓，出現痠脹感才有效。

大橫穴

從天樞穴再往外推3指寬，就是大橫穴。這裡同樣適合按壓緩解脹氣。

氣海穴

位於肚臍下約2指寬的氣海穴，被稱為「元氣之海」，能補益腸胃之氣，改善蠕動功能。

看更多：便祕毒素排不掉怎麼辦？按摩2穴位促進大腸蠕動

順時針按摩腹部 按摩器可輔助

羅珮琳表示，按摩這3個穴位時，以肚臍為中心，順時針方向按摩腹部，如此能促進腸道蠕動。另外，躺著操作比坐著更省力，效果也更好，如果家裡有電動按摩器，也可以做為輔助用具。

中醫教你：從舌象看腸胃健康

除了透過排便習慣可以了解腸道健康，羅珮琳也分享中醫如何透過舌象來進行觀察。

舌頭裂紋：陰虛體質

中醫透過舌象觀察腸胃功能，若舌頭乾瘦並出現裂紋，體質多屬於陰虛，伴隨體重消瘦、容易燥熱，類似西醫所謂的「惡病質」。這類體質可透過熟地黃、山藥、山茱萸、枸杞子等滋陰藥材調理。

舌苔厚重：脾虛與濕氣

正常舌苔應該薄而均勻，若發現自己的舌苔過厚且難以刷除，代表腸胃功能失調。中醫認為這是「脾虛」狀況，並可能伴隨濕熱（舌苔偏黃）或痰濕（舌苔偏白）。治療上會以茯苓、黨參、山藥等藥材來健脾和胃，幫助恢復腸道代謝功能。

看更多：別只顧臉部保養！腸道年輕才是抗老醫師最推薦的逆齡策略

3大高纖蔬菜：地瓜葉、香菇、牛蒡

排便不順當然要多吃蔬果，補充膳食纖維！不過，李婉萍營養師提醒，補纖維質要吃對蔬菜，常見的高纖蔬菜包括地瓜葉、香菇、牛蒡；但高麗菜、絲瓜、小黃瓜則水分比例高，纖維含量並不高，這些蔬菜雖然營養，卻不是補充纖維質首選。

看更多：地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老

高纖綠拿鐵1杯快速補纖維

李婉萍傳授從日常飲食攝取纖維質的方法，其中「綠拿鐵」是近年風行，且被推崇的方式，她公開自己私房綠拿鐵食譜，一杯就能補足滿滿的纖維質。

李婉萍分享的「綠拿鐵」好喝又高纖，食材包括：奇異果1顆、香蕉1根、南瓜子1匙、優格1小罐、地瓜葉（汆燙過）2 碗，將所有食材打成蔬果汁即可 完成後的綠拿鐵滿滿一大杯，可與家人共享。

看更多：鳳梨皮別丟！陳月卿這樣做 降血壓又防癌

李婉萍建議，食材中的地瓜葉先燙熟，以降低細菌風險；另外，南瓜子是堅果，屬油脂類，熱量相當高，每天只要食用1小把即可。

高纖綠拿鐵每日飲用的時間不拘，可依需求早上或晚上補充。若無法立即飲用完畢，記得要冷藏保鮮。

看更多：「天天早餐綠拿鐵」恐脹氣、腹瀉！醫揭原因、改這樣喝



◎ 諮詢專家／羅珮琳中醫師．李婉萍營養師

更多健康2.0報導

加強抽驗！2款「啟賦」系列奶粉回收 其他批號抽驗過關

最簡單的自癒方法！1動作降血壓超有效 全身都放鬆了

3招切洋蔥不流淚營養師超推薦！黃、紫、白洋蔥料理功效大比拚



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章