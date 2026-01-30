腸胃脹氣怎麼消？3穴位促進腸蠕動 天天喝綠拿鐵纖維滿滿
脹氣、排便不順暢困擾許多人，怎樣幫助腸胃蠕動、消脹氣？中醫師羅珮琳在《健康2.0》節目中介紹穴位按摩與觀察舌象的方法；營養師李婉萍則分享「綠拿鐵」食譜，每天1杯能讓身體攝取足夠纖維，照顧好腸道健康。
2族群好發脹氣、排便不順
羅珮琳中醫師指出，腸胃問題常發生在2大族群：
剖腹產後的女性：因為手術後可能造成腸沾黏，導致排便不順與經常脹氣。
年長者：可能各種檢查數值正常，但腸道蠕動能力變差，造成消化不良。
看更多：胃堵堵不消化怎麼辦？營養師教3招「消脹法」低腹敏飲食這樣吃
很多人認為，飯後散步能幫助消除脹氣，但效果卻因人而異。羅珮琳舉例，她有一名60多歲的女性患者，每天晚上大約5點之後只要攝取蛋白質，就會整晚脹到睡不著，必須吃完飯立刻快走1小時，靠運動幫助腸道蠕動，才能稍微舒緩不適。
3穴位緩解脹氣：天樞、大橫、氣海
除了走路之外，還有什麼方法可以居家自我保健，消除腹脹之苦？羅珮琳推薦民眾可按摩天樞、大橫、氣海3穴位。
天樞穴
位於肚臍左右各2寸（約3指寬），是常用於改善腸道不適的穴道。操作時建議可深層按壓，出現痠脹感才有效。
大橫穴
從天樞穴再往外推3指寬，就是大橫穴。這裡同樣適合按壓緩解脹氣。
氣海穴
位於肚臍下約2指寬的氣海穴，被稱為「元氣之海」，能補益腸胃之氣，改善蠕動功能。
順時針按摩腹部 按摩器可輔助
羅珮琳表示，按摩這3個穴位時，以肚臍為中心，順時針方向按摩腹部，如此能促進腸道蠕動。另外，躺著操作比坐著更省力，效果也更好，如果家裡有電動按摩器，也可以做為輔助用具。
中醫教你：從舌象看腸胃健康
除了透過排便習慣可以了解腸道健康，羅珮琳也分享中醫如何透過舌象來進行觀察。
舌頭裂紋：陰虛體質
中醫透過舌象觀察腸胃功能，若舌頭乾瘦並出現裂紋，體質多屬於陰虛，伴隨體重消瘦、容易燥熱，類似西醫所謂的「惡病質」。這類體質可透過熟地黃、山藥、山茱萸、枸杞子等滋陰藥材調理。
舌苔厚重：脾虛與濕氣
正常舌苔應該薄而均勻，若發現自己的舌苔過厚且難以刷除，代表腸胃功能失調。中醫認為這是「脾虛」狀況，並可能伴隨濕熱（舌苔偏黃）或痰濕（舌苔偏白）。治療上會以茯苓、黨參、山藥等藥材來健脾和胃，幫助恢復腸道代謝功能。
看更多：別只顧臉部保養！腸道年輕才是抗老醫師最推薦的逆齡策略
3大高纖蔬菜：地瓜葉、香菇、牛蒡
排便不順當然要多吃蔬果，補充膳食纖維！不過，李婉萍營養師提醒，補纖維質要吃對蔬菜，常見的高纖蔬菜包括地瓜葉、香菇、牛蒡；但高麗菜、絲瓜、小黃瓜則水分比例高，纖維含量並不高，這些蔬菜雖然營養，卻不是補充纖維質首選。
看更多：地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
高纖綠拿鐵1杯快速補纖維
李婉萍傳授從日常飲食攝取纖維質的方法，其中「綠拿鐵」是近年風行，且被推崇的方式，她公開自己私房綠拿鐵食譜，一杯就能補足滿滿的纖維質。
李婉萍分享的「綠拿鐵」好喝又高纖，食材包括：奇異果1顆、香蕉1根、南瓜子1匙、優格1小罐、地瓜葉（汆燙過）2 碗，將所有食材打成蔬果汁即可 完成後的綠拿鐵滿滿一大杯，可與家人共享。
李婉萍建議，食材中的地瓜葉先燙熟，以降低細菌風險；另外，南瓜子是堅果，屬油脂類，熱量相當高，每天只要食用1小把即可。
高纖綠拿鐵每日飲用的時間不拘，可依需求早上或晚上補充。若無法立即飲用完畢，記得要冷藏保鮮。
◎ 諮詢專家／羅珮琳中醫師．李婉萍營養師
更多健康2.0報導
加強抽驗！2款「啟賦」系列奶粉回收 其他批號抽驗過關
最簡單的自癒方法！1動作降血壓超有效 全身都放鬆了
3招切洋蔥不流淚營養師超推薦！黃、紫、白洋蔥料理功效大比拚
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 天前 ・ 26則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1則留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中
根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
買年貨必看！營養師曝「關鍵物質」 過年六類點心吃出好心情
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣民眾採買農曆春節的年貨，總少不了各種零嘴、零食，還不知道買什麼嗎？營養師提醒，吃東西真的會影響情緒，而且影響其實比我們想像中還要大，但如果點心都剛好選到糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有「色胺酸」的種類，反而容易讓血糖有過大的起伏，情緒也更容易疲倦和煩躁，所以與其完全不吃點心，不如選對種類來得重要。 今年農曆春節假期...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 14 小時前 ・ 4則留言
霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。專家表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復；不過多吃蔬果一定健康？營養師表示，水果不可取代蔬菜，且蔬果吃夠，不代表排便就順暢，還是得喝足水。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
吃飽飯就想睡覺？營養師示警「糖暈是惡性循環」可靠4招改善
不少民眾吃飽飯就想睡覺，近來「早餐一顆飯糰堪比成年人的安眠藥」更成為社群上的熱門笑點，對此營養師何沂霖指出，其實糖暈是一種惡性循環，長期下來對身體有許多危害，想減少糖暈，可以謹記4要點，來調整身體的狀況。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 5則留言
自認身體硬朗卻突發心肌梗塞 醫師：很多人「不知道自己不健康」
許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」box冬天最危險的習慣：重口味＋不動郭志東指出，冬天大家喜歡吃火鍋、麻辣鍋、薑母鴨、熱湯，調味也偏鹹偏油，高油、高鹽都會讓血壓控制變得更差，冬天體重也容易上升，這些都是對心血管最危險的習慣。 六大高風險族群：年齡只是其中一項郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：1. 年齡：男性＞45歲女性＞55歲2. 三高：高血壓高血脂糖尿病 3. 抽菸抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
不是萬靈丹！醫曝「魚油護心」3攝取關鍵點
[NOWnews今日新聞]為了心血管健康健康，許多人會選擇補充魚油作為保健，不過內分泌專科醫師蔡明劼根據最新研究指出，每天250-1500毫克適量攝取確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
希普利敏是助眠藥水？醫示警「3族群勿用」眼壓飆高恐失明
社群平台Threads近期熱議的抗過敏藥物「希普利敏」雖具助眠效果，但可能引發急性尿滯留，嚴重者需掛急診插導尿管。泌尿科醫師蘇信豪特別點名攝護腺肥大男性、高齡長輩及青光眼患者三類族群應避免服用，青光眼患者恐引發眼壓升高，會有失明風險。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
別上當！「蒙特樂橄欖油」混充低價油遭逮 北市開罰400萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 蝦皮、MOMO等電商平台都曾販賣的橄欖油驚爆混充低價芥花油！台北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，並於融琦公司於新北市深坑區承租的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，衛生局已先依標示不實從重裁處融琦公司新台幣4...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
印度爆發尼帕病毒疫情，亞洲機場加强篩檢
印度西孟加拉邦爆發致命的尼帕病毒疫情，引發亞洲部分地區的關注，一些國家已加強機場的檢疫措施。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 10則留言