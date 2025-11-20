腸菌減少影響糖尿腎病 AI分析揭腸－腎軸關聯

國衛院結合基隆長庚、宏碁與陽明交大運用AI分析出腸道菌Gemmiger減少與糖尿病引起腎病變有關，而LPCAT1基因突變則是冠狀動脈疾病的原因之一。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

超過一半的國人體重過重，糖尿病與冠狀動脈疾病高風險也大幅增加，國衛院、基隆長庚、宏碁與陽明交大運用AI分析，發現糖尿病引起腎病變患者之腸道菌Gemmiger減少，而LPCAT1基因突變造成脂質代謝異常則是冠狀動脈疾病的原因之一。

國衛院指出，國人成人的過重與肥胖率超過5成，而20歲以上人口糖尿病的盛行率高達12.8%，顯示肥胖與糖尿病是嚴重公共衛生威脅。其中，糖尿病腎病變是末期腎臟病的最主要成因，國內洗腎患者更高達45%是因糖尿病造成；冠狀動脈疾病則是造成心血管死亡的首要原因，每年奪走超過萬人的生命。

廣告 廣告

國衛院分子與基因醫學研究組研究員蔡亭芬指出，運用AI系統比對基隆長庚臨床資料，在990位受試者中涵蓋健康人、糖尿病患者、慢性腎臟病以及糖尿病腎病變患者，利用RNA基因定序，完整描繪腸道菌相的組成，發現腸道菌Gemmiger的活性與支鏈胺基酸(BCAA)代謝路徑密切相關，而DKD患者的血液中BCAA濃度亦明顯升高，凸顯了腸道菌與腎臟疾病間的「腸－腎軸」關鍵連結。

蔡亭芬表示，若將腸道菌檢測與AI模型應用於臨床，或可及早辨識出高風險族群，並以飲食調整、益生菌補充或藥物介入的方式提供個人化治療策略，進而有效降低患者進展至洗腎的風險，減輕健保的龐大負擔。這項成果已於年3月發表於國際權威期刊Gut Microbes上。

另外，團隊分析781人資料發現，冠狀動脈疾病與LPCAT1基因突變息息相關，若有此遺傳變異，會影響脂肪代謝，提高心血管疾病及冠狀動脈疾病風險。且若運用此基因與特定脂肪代謝物特徵，AI跨體學模型預測準確度也優於傳統的臨床指標。

國衛院院長司徒惠康表示，這項研究成功填補了全球研究的族群空缺，未來有望以此研究基礎開發檢測套組，展現台灣跨域團隊的研究縱深與科研實力。並為冠狀動脈疾病的早期篩檢提供了新工具，也再次驗證脂質代謝異常與心血管疾病風險之間的密切關聯，本次結合各不同的單位共同研究，也可彌補單一機構研究能量不足的困境，「是組成團隊去世界盃」。