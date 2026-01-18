腸道也要「斷捨離」！大腸鏡檢查前的「低渣飲食」可以怎麼吃





大腸癌已經連續 14 年蟬聯國人癌症榜首，而且現在年輕族群中招的比例也越來越高！想要早期揪出癌細胞或息肉，大腸鏡就是最強的照妖鏡，但很多人不知道，檢查成功的關鍵不只在醫生，更在你的肚子乾不乾淨，今天就來教大家如何靠「低渣飲食」漂亮清腸。

避開含豐富纖維的食物

如燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀根莖類，高纖蔬菜與水果，未經加工的黃豆、綠豆、紅豆等原型豆，以及各種堅果種籽。

不吃動物性肥肉

如豬蹄膀、五花肉、豬腳、牛腩等，過於油膩的肉類較難消化，會減慢腸胃蠕動的速度，應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類。

勿食任何乳製品

奶類雖然是液體，但消化之後容易在腸胃道留下殘渣，包含其相關製品例如起司、優酪乳、冰淇淋等，也一律不能吃。

烹調方式宜清淡

料理盡量採用蒸、煮或燉，避免油炸、油煎與生食。

適量增加水份攝取

因為是以精緻化食材為主的飲食方式，很多健康的食物暫時不能吃了，所以要注意水分補充避免發生便祕，若要喝黑咖啡、紅茶或綠茶，或是含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等等都可以。

圖片來源：李婉萍營養師

清腸雖然辛苦，但比起癌症風險，這點飲食斷捨離絕對值得，把握「清淡、去渣、多喝水」的原則，讓你大腸鏡一次就過關！

