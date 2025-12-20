腸道修復就靠「它」！穩血糖又有飽足感
生活中心／翁莉婷報導
現代人經常工作忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題，因此越來越多民眾開始注重「健康飲食」，為了遵守均衡營養會攝取營養豐富的六大類食物，同時減少油炸、多喝白開水，並搭配適量運動維持身體健康。醫師張家銘在臉書分享「1種類食物」可調節食慾、血糖，減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌發生機率。
不少民眾三餐靠外食，卻沒攝取足夠營養。（圖／翻攝畫面）
醫師張家銘昨（19）日在臉書分享1則文章寫下，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布等食物，裝的不是熱量也不是蛋白質，它們真正富含的是一大類「可溶性膳食纖維」，從分子層級來看這類纖維主要由「果膠、植物膠與黏液型多醣、β葡聚糖、抗性寡糖」所組成，而這些分子共同特色就是會吸水、形成膠狀結構在腸道內移動慢、停留久，是腸道微生物重要能量來源。
海帶、山藥、木耳等食物富含「可溶性膳食纖維」。（圖／翻攝自臉書「基因醫師張家銘」）
張家銘還提到，很多人會發現吃這些食物後飢餓感明顯下降，有助於穩定血糖並增加飽足感。可溶性膳食纖維是腸道微生物的食物，如果攝取不足，腸道菌會被迫改吃蛋白質及腸道黏液，造成腸漏症及發炎，進而影響胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症，甚至是大腸癌。
原文出處：口感濕滑黏膩不敢吃…醫列「1類食物」腸道最愛：穩血糖還抗發炎！
