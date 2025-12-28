腸道健康影響大腦 跟著專家培養"長壽菌"

午安~你會不會常常忘東忘西~容易健忘的，先不要怪大腦，老了不中用，因為其實是腸道決定大腦的健康。

美國研究顯示，阿茲海默症，巴金森氏症，早期徵兆，可能就藏在腸道，而不是大腦。專家發現，長期缺乏維生素，還有腸道發炎的消化系統問題，都會提高日後出現記憶衰退，認知功能下降的風險，而且這些風險，可能在臨床症狀出現前15年，就已經存在。

專家說，腸道與大腦之間，是有雙向的神經訊息交流的，叫做腸腦軸，所以腸道好壞才會直接影響大腦。

進一步來看，患有發炎性腸道疾病，像是克隆氏症，潰瘍性結腸炎，或者有胃酸逆流、糖尿病、腸躁症，罹患阿茲海默症的機率會提高。而如果缺乏維生素B，那麼就要小心腸躁症、胰臟賀爾蒙異常，以及巴金森氏症。

除了疾病風險，腸道內有沒有長壽菌，也很重要。日本腸胃科醫師，後藤利夫，指出，雙歧桿菌、比菲德氏菌，這些益生菌在長壽健康人群中，含量豐富。這些菌種能抑制有害菌，並產生短鏈脂肪酸，幫助保護腸道黏膜、增強免疫力，促進消化與抗病能力。

日本九州的研究甚至發現，一名百歲健康長者腸道內的雙歧桿菌，含量是其他成年人的30倍，專家因此推測，如果我們的腸道益生菌，如果能增加，在腸道的占比達到40%到60%，最大成效就是健康長壽。

那麼，如何增加腸道中的長壽菌呢。日本專家提供養腸五法，首先是，攝取富含雙歧桿菌的發酵乳製品，例如優格和乳酸菌飲料，搭配含寡醣的食物如香蕉和大豆，有助益生菌生長。

再來是，多吃膳食纖維，尤其是可發酵的水溶性纖維。海藻、蘑菇、牛蒡、蘆筍、大麥都是不錯的選擇。

第三，常吃日式和食，如味噌ㄘㄥ、納豆、醬油等發酵食品，結合根莖類蔬菜與海藻，既有益腸道健康，又避免過多肉類攝取。

第四，保持適度運動，如散步、瑜伽或伸展運動，有助促進腸道蠕(音同軟)動，預防便祕(音同閉)。

第五，必要時可補充含雙歧桿菌、膳食纖維和寡糖的保健品，但均衡飲食和規律生活仍是健康之本。

另外，花蓮慈院心臟科張懷仁醫師也提醒，紅肉有大量肉鹼，蛋黃有膽鹼，都會被壞的腸道菌，代謝成三甲胺TMAO，這是一種有害的氧化物，會加速血管硬化，特別是葷食者體內這類物質產量遠高於素食者，顯示飲食習慣直接影響腸道生態與健康風險。

