腸道壞菌竟會「越界」跑到胰臟！被忽略的癌王原因找到了

胰臟癌的風險因子不只有基因、抽菸、糖尿病，近年研究發現腸道菌可能扮演關鍵角色。張家銘醫師提到，2025年發表在《British Journal of Cancer》的綜論顯示，腸道菌是胰臟癌發展過程中長期被低估的因素。

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘說明，當腸道屏障完整時細菌被關在腸道內，但長期發炎、壓力過大、高脂高糖飲食、代謝失衡會使腸道通透性上升，細菌或其代謝物就有機會越界。研究顯示腸道細菌可移動到胰臟，並在胰臟腫瘤組織中被檢測到。

該研究指出，進入胰臟腫瘤的細菌會在分子層級造成DNA損傷，讓細胞突變更容易累積，同時放大慢性發炎訊號，刺激細胞生長。此外細菌會干擾免疫系統，讓抑制型免疫細胞增加，使清除癌細胞的殺手型T細胞無法進入。

張家銘表示，許多胰臟癌高風險族群在確診前就有共同生活訊號，包括長期腹脹、腸躁、排便不穩、吃油膩食物就不舒服、容易疲勞、發炎指數反覆偏高，以及糖尿病或代謝症候群控制困難，這些可能正在形塑對胰臟不友善的微生物環境。

研究特別提到壓力與慢性發炎會快速改變腸道菌組成。張家銘指出，壓力荷爾蒙會改變腸道通透性，讓腸道菌更容易移位，也更容易把發炎訊號送到全身，使胰臟長期暴露在錯誤的免疫與發炎訊號中。

張家銘建議，把腸道穩定當成長期投資，規律進食、避免暴食，減少高油、高糖與超加工食物。長期腹脹、排便不穩是腸道屏障鬆動的提醒，應檢視飲食內容、睡眠品質和累積的壓力。規律睡眠、白天接觸自然光、適度活動能保護腸道屏障。

在調整腸道菌方面，張家銘提出兩個原則，第一是先餵菌再補菌，若沒有每天穩定補充益生元，吃再多益生菌也只是路過，可溶性膳食纖維、天然多醣體才是好菌真正的食物。第二是益生元搭配益生菌效果才會好，菌相才有機會真正定殖。

張家銘強調，胰臟癌是一條從腸道開始經過免疫、發炎與分子訊號最後影響胰臟命運的長路。基因給的是傾向，腸道菌塑造的是環境，而生活才是每天在決定方向的選擇。

