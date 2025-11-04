腸道疾病進入精準醫療時代！預測疾病風險 還把壞菌通通找出來
【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名罹患潰瘍性結腸炎的年輕女性，兩年來飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾，對多種藥物皆無明顯改善，被迫留職停薪、長期困在家中，生活陷入低谷。長庚醫院臨床團隊起初懷疑他合併困難梭菌（Clostridioides difficile infection，CDI）感染，但多次檢驗結果均呈陰性，診斷一度陷入僵局。
在國科會「微生物相計畫」研究支援下，長庚醫院檢驗醫學部團隊突破傳統診斷框架，利用先進質譜儀（MALDI-TOF MS）技術，比對超過9,000筆蛋白質圖譜，最終鎖定真正的致病元凶—無毒梭菌(Clostridium innocuum，CI)。經過針對性抗生素治療後，患者的腹痛與腹瀉完全解除，症狀不再復發，後續大腸鏡追蹤顯示，腸黏膜已完全癒合。
腸道菌相失衡是多種疾病警訊 臨床分子檢測預測疾病風險
全球研究顯示，人體腸道菌相失衡與腸道疾病、代謝異常、免疫失調甚至神經疾病皆有關聯。國科會積極布局推動「微生物相在精準健康之研發及應用計畫」，整合產學研醫能量，建構本土菌株資料庫並開發臨床應用。長庚醫院在國科會「微生物相計畫」支持下，結合臨床與分子檢測技術，率先推出台灣「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助醫師預測腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險。
菌種分析研究可提前風險預防 依個人菌相擬定個人化管理策略
林口長庚微菌治療中心主任李柏賢醫師表示，當菌種多樣性下降時，往往代表腸道微生態失衡，根據研究可能與肥胖、糖尿病、發炎性腸道疾病、憂鬱症等多種慢性疾病風險上升有關。透過這項分析，醫師可在疾病尚未出現明顯症狀前，即早掌握腸道失衡的警訊，進行風險預防與營養調整，並依個人菌相特徵擬定個人化健康管理策略。
基因分析建立腸道菌叢資料庫 高效率正確找出致病菌
長庚醫院的腸道微菌叢全基因分析通過實驗室自行開發檢測認證（Laboratory Developed Test，LDT），能一次解析5,000–6,000萬個基因片段，比對超過14萬種微生物與6,400筆抗藥性基因資料庫。並自2019年起，已完成339例腸道微菌叢植入治療（FMT）。透過重建腸道微生態，FMT為高復發風險族群（如發炎性腸道疾病患者、長期使用免疫抑制藥物或抗生素者、年長者及癌症病患等）帶來新的治療契機。
開啟腸道疾病精準治療 及時用對治療方法嘉惠病人
這起案例象徵臨床診斷與微生物定量分析技術的完美結合，林口長庚醫院檢驗醫學部部主任黃瓊瑰表示，透過精準鑑定，幫助醫師迅速分辨CI與CDI，讓隱形的壞菌無所遁形，也確保病人不會因為錯誤用藥而延誤治療。林口長庚邱政洵副院長表示，腸道是人體的第二基因組，影響免疫、代謝與心理健康。透過微菌叢治療與基因檢測的結合，長庚醫院正實現精準醫療在腸道領域的願景，為病患帶來重生契機，也為全民健康開啟新篇章。
發炎性腸道疾病不復發！選藥物、手術還是飲食控制就好？醫師解析
