腸道菌影響胺基酸代謝 AI助找糖尿病腎病變關鍵

（中央社記者曾以寧台北20日電）國內洗腎患者45%是糖尿病腎病變。國衛院、基隆長庚、宏碁與陽明交大運用AI分析，研究發現腸道菌Gemmiger減少，會影響人體必需胺基酸代謝，首次驗證「腸－腎軸」跨體學機制。

衛生福利部統計，國人成人的過重與肥胖率超過5成，而20歲以上人口糖尿病的盛行率高達12.8%，顯示肥胖與糖尿病是嚴重公共衛生威脅。其中，糖尿病腎病變是末期腎臟病的最主要成因，國內洗腎患者更高達45%是因糖尿病造成；冠狀動脈疾病則是造成心血管死亡的首要原因，每年奪走超過萬人的生命。

面對代謝疾病與心血管疾病威脅，國家衛生研究院、基隆長庚醫院、宏碁與陽明交通大學2020年起共同推動「智慧預測系統之建置」計畫，整合跨領域，運用AI智慧分析結合基因體、代謝體與腸道菌相等多重資料，解密台灣人基因風險。

這項研究並首次在國際上提出「腸－腎軸」與「基因－脂質－心血管疾病」跨體學機制。研究成果於今年8月發表於國際權威期刊「生物標記研究」（Biomarker Research），今天舉行記者會分享研究成果。

糖尿病腎病變部分，陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授、國家衛生研究院分子與基因醫學研究組研究員蔡亭芬簡報指出，團隊分析健康人、糖尿病患者、慢性腎臟病以及糖尿病腎病變患者共990人腸道菌相組成，研究團隊發現腸道菌Gemmiger的減少，與糖尿病腎病變高度相關。

蔡亭芬說明，Gemmiger過去較少受到關注，但這次研究發現，其與3種人體必需支鏈胺基酸的代謝有關，因此當其在腸道中減少，就會引發不好的疾病發展，顯示「腸－腎軸」跨體學機制。

心血管疾病部分，團隊分析781人資料發現，冠狀動脈疾病與LPCAT1基因突變息息相關，若有此遺傳變異，會影響脂肪代謝，提高心血管疾病及冠狀動脈疾病風險。且若運用此基因與特定脂肪代謝物特徵，AI跨體學模型預測準確度可達到AUC 0.917，遠優於傳統的臨床指標。

國衛院院長司徒惠康表示，這項研究成功填補了全球研究的族群空缺，未來有望以此研究基礎開發檢測套組，展現台灣跨域團隊的研究縱深與科研實力。並為冠狀動脈疾病的早期篩檢提供了新工具，也再次驗證脂質代謝異常與心血管疾病風險之間的密切關聯，顯示肥胖防治即是心血管疾病防治的核心。（編輯：管中維）1141120