腸道變脆弱非錯覺！醫揭「黏膜醣類分子」流失是關鍵

許多人都有相同感受，明明沒天天腹瀉也還不到真的生病，但總覺得腸胃沒以前耐了。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，這不是錯覺，而是腸道黏膜上的醣類分子出了問題。

張家銘說明，腸道真正的耐用度取決於表面那一層看不見的結構。（圖／Photo AC）

張家銘說明，腸道真正的耐用度取決於表面那一層看不見的結構。在腸道上皮細胞最外層，覆蓋著一層由醣蛋白與醣脂質組成的結構，醫學上稱為腸道黏膜醣被。這一層結構負責撐住腸道屏障避免刺激直接穿透、幫免疫系統判斷哪些是自己人，以及降低免疫系統誤判的機率。

當這層醣類結構完整時，腸道能承受壓力、飲食變化、短暫失衡。但當這層開始變薄、結構變簡單，腸道就會變得沒有以前那麼耐用。張家銘表示，2025年發表在《Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology》的綜論清楚說明，醣類會隨著生活狀態快速改變。

當長期壓力、睡眠不足、飲食失衡存在時，腸道黏膜上的醣類分子會出現典型變化。（圖／Photo AC）

當長期壓力、睡眠不足、飲食失衡存在時，腸道黏膜上的醣類分子會出現典型變化。原本分枝複雜能穩定免疫的醣結構減少，黏液相關的醣類變短導致保護力下降，免疫系統容易辨識為危險訊號的結構被暴露出來，免疫啟動的門檻被拉低。

張家銘指出，腸道菌其實是先受害的一方。腸道菌高度依賴宿主提供的醣類結構作為食物與棲息環境，當腸道黏膜醣被的結構改變，原本能產生短鏈脂肪酸、幫忙抗發炎的菌反而會先撐不下去，留下來的往往是更容易誘發發炎反應的菌群。

研究顯示，腸道那一層醣類分子的改變不只影響局部，還會反映在血液中。（示意圖／Pexels）

研究顯示，腸道那一層醣類分子的改變不只影響局部，還會反映在血液中。在發炎性腸道疾病真正被診斷前好幾年，血液中的免疫球蛋白就已經出現醣化異常，會把抗體從原本相對中性的角色推向比較容易促發炎的狀態。

張家銘建議，不要長期極低碳、極低纖，因為這一層醣類結構的原料來自每天吃進去的營養以及腸道菌的代謝產物。可溶性膳食纖維先被腸道菌發酵轉換成短鏈脂肪酸，這些分子正是腸道上皮細胞修復、維持黏膜結構的重要燃料。像是燕麥、地瓜、南瓜、洋蔥、秋葵、海帶這類煮熟後很溫和的食物，少量天天慢慢加，讓腸道菌有材料工作。

