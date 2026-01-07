腹瀉不一定是腸胃炎 性行為也可能傳染腸道感染

成大醫院感染科主治醫師蔡進相提醒民眾，腹瀉、血便或肛門不適不一定只是腸胃炎，若症狀持續應及早就醫釐清病因。（記者林怡孜攝）

不少民眾出現腹瀉、血便或肛門不適時，常直覺認為只是吃壞肚子或一般腸胃炎，但近年臨床與公共衛生監測發現，部分腸道感染其實與性行為傳播有關，已成為國際間關注的新興公共衛生議題。成大醫院感染科主治醫師蔡進相指出，這類疾病在醫學上稱為性傳染腸道感染症，常發生在涉及肛門接觸的性行為後，若腹瀉、血便、裡急後重，或肛門疼痛、分泌物等症狀持續超過三天仍未改善，應提高警覺，及早就醫評估。

根據台灣近年全國監測與多中心研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、痢疾阿米巴原蟲，以及引發性傳染淋巴肉芽腫的披衣菌侵襲型分型，皆可能透過性行為傳播，造成腹瀉、直腸炎或肛門相關症狀。這類感染較常見於多重性伴侶者、男男性行為者、愛滋感染者，或曾有其他性傳染病病史的族群，部分患者初期症狀輕微，容易被忽略，卻可能在不自覺中成為帶菌者，增加傳播風險。

蔡進相指出，志賀氏菌感染又稱桿菌性痢疾，常見症狀包括血便、發燒、腹痛與強烈便意。台灣自二０一五年後出現多起無旅遊史的本土病例，且多集中於年輕男性族群，顯示與性行為高度相關。值得注意的是，國內已監測到對部分常用抗生素具抗藥性的志賀氏菌，若未經檢查便自行或經驗性使用抗生素，可能導致治療失敗，甚至加劇抗藥性問題，因此腹瀉並不一定需要立刻使用抗生素，而應先進行糞便檢驗或核酸檢測，再依結果調整治療。

此外，披衣菌為常見的性傳染病病原，其中侵襲性分型可引發性傳染淋巴肉芽腫，不僅會造成鼠蹊部淋巴腫大，也可能引起直腸炎、腹瀉與肛門分泌物。成大醫院研究團隊近年監測發現，此類直腸感染已在台灣社區中出現傳播，部分患者症狀與發炎性腸道疾病相似，若未正確診斷，可能延誤治療，進而導致慢性直腸發炎或肛門併發症，此類感染需接受特定抗生素療程，與一般腸胃炎處置方式不同。

蔡進相強調，疑似性傳染腸道感染時，最重要的是正確診斷，而非急著止瀉或用藥。症狀輕微時，不建議自行服用止瀉藥或抗生素，以免延長病原停留時間或增加抗藥性風險；若腹瀉持續、合併發燒或血便，或本身有免疫功能低下、慢性病等情況，才需進一步評估抗生素治療。他也提醒，長期使用抑制胃酸的藥物，可能增加腸道病原存活與帶菌風險，民眾就醫時應主動告知用藥史與相關風險行為，協助醫師做出正確判斷。