腹瀉以為腸胃炎！85嬤竟罹主動脈剝離 7小時搶命過程曝光

85歲陳姓阿嬤近日出現頭痛、腹痛及腹瀉症狀，家屬原以為只是腸胃不適，緊急送往東港安泰醫院就醫後，卻意外發現是致命的急性主動脈剝離。由於患者高齡，手術風險極高，醫院立即啟動高風險手術應變機制，由心血管醫療照護中心主任蘇以理醫師與心臟血管外科主任李涵彥醫師採雙主治制度聯手執刀，經過7小時的分秒必爭搶救，成功將阿嬤從鬼門關前拉回。

在醫療團隊密切配合下，歷時7小時順利完成破損主動脈切除及人工血管重建手術，成功挽救患者生命。

陳姓阿嬤出現頭痛並延伸至腹痛及腹瀉情況，家人擔憂病情惡化而將她送至東港安泰醫院急診。急診團隊立即安排胸腹部電腦斷層掃描檢查，結果發現阿嬤竟罹患急性主動脈剝離，情況相當危急，隨時有生命危險。

面對高齡長者的高風險手術挑戰，安泰醫院心血管醫療照護中心立即啟動應變機制。蘇以理主任與李涵彥主任採取「雙主治醫師」制度共同主刀，在醫療團隊密切配合下，歷時7小時順利完成破損主動脈切除及人工血管重建手術，成功挽救患者生命。

術後阿嬤恢復情形良好，已從重症加護病房順利轉入普通病房，目前能自行站立並緩步行走。醫師巡房時，阿嬤不斷向醫護團隊表達感謝之意，並開心與醫護人員合影留念，場面溫馨。

急性主動脈剝離致死率相當高。

安泰醫院表示，高齡患者進行主動脈手術極具挑戰性，除需處理剝離部位外，還必須全程嚴密監控腦部、腎臟等重要器官的保護，並注意手術中及術後可能出現的併發症。此次醫療團隊分秒必爭，最終成功化險為夷，展現專業醫療實力。

心臟血管外科李涵彥主任指出，陳婦平時身體狀況良好，也配合治療，術後傷口癒合相當順利。他建議患者出院後應持續補充營養，避免攝取過油、過鹹及刺激性食物，按時用藥並定期回診追蹤，同時維持適度運動，「相信阿嬤一定能健康呷百二。」

