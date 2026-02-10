腹瀉就診微升 流感未達流行閾值 新冠低點波動

上上週全國腹瀉就診人次為十三萬七三八○，上週為十四萬六三八，上升二‧四%。近四週腹瀉群聚通報共計八十八件，其中二十九件驗出諾羅病毒，五件驗出輪狀病毒。另，全球流感活動度下降，主要流行A型H3N2；鄰近之韓國及日本疫情上升，中國處中度流行。國內流感未達流行閾值，社區流感病毒以A型H3N2占比為高，B型占比持續上升。

依據疾管署監測資料顯示，今年二月一日至七日類流感門急診就診計十一萬八七○人次，較前一週下降六‧九%；另，二月三日至九日新增三十二例流感併發重症病例及三例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本(114-115)流感季累計五二九例重症病例及九十七例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者(占六○%)及具慢性病史者(占八十二%)為多，八十四%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週急診就診1,035人次，較前一週上升8.8%；上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。去年十月起累計六十三例新冠併發重症本土病例，其中六例死亡。