腹瀉送醫6小時後亡！陸女大生心肌炎奪命 家屬控醫誤診「經痛」

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大陸貴州省錦屏縣一名19歲女大生今年寒假返家期間，因腹瀉、嘔吐等症狀前往醫院急診就醫，未料入院約6小時後突然失去意識，經搶救仍宣告不治。事後司法鑑定認定死者因病毒性心肌炎死亡，而醫院當時診斷為急性腸胃炎及經痛，家屬認為院方誤診要求賠償。

19歲女大生敏敏腹瀉送醫6小時後不治。（圖／翻攝紅星新聞）

院方當時診斷為急性腸胃炎及經痛

據《紅星新聞》報導，死者敏敏（化名）是貴陽一所大學的大一學生。今年1月22日凌晨，她因腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等症狀，在母親陪同下前往貴州省黔東南州錦屏縣人民醫院急診就診。

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根據病歷記載，院方當時診斷為急性腸胃炎及經痛，並安排輸液治療。家屬表示，治療期間女兒曾多次反映心悸、噁心及身體不適，但醫護人員並未進一步檢查，只開立止吐藥物處理。直到當天凌晨4時24分，敏敏突然意識喪失並從病床跌落，隨後被送往搶救室，最終於上午6時42分宣告死亡。

事發後，司法鑑定機構於3月出具報告，認定敏敏符合因病毒性心肌炎導致死亡。隨後家屬與院方共同委託專業機構進行醫療損害鑑定。5月公布的鑑定結果指出，醫院在診療過程中存在醫療過錯，且相關過失與死亡結果之間具有一定因果關係，醫療過錯參與程度介於45%至55%，建議認定為50%。

鑒定意見書顯示敏敏符合患病毒性心肌炎導致死亡。（圖／翻攝紅星新聞）

院方：未刻意拖延 建議家屬申請調解

死者母親龍女士表示，院方過去曾向家屬表示不會逃避責任，待鑑定結果出爐後將依法處理賠償事宜。然而報告公布至今已超過20天，相關協商仍未有具體進展。她希望院方盡快完成後續處理，讓家人能早日走出傷痛，恢復正常生活。

對此，錦屏縣人民醫院表示，院方重視此案，並未刻意拖延。院方指出，醫療糾紛依規定須透過第三方機制進行調解，建議家屬向衛生主管部門提出申請，由相關單位主持協調。此外，若雙方無法達成共識，也可透過司法訴訟程序解決爭議。

錦屏縣衛生健康局則表示，依現行制度，家屬可先申請醫療糾紛調解，由醫調委介入協商；若調解失敗，仍可循法律途徑提起訴訟。衛健部門強調，相關單位並未推諉責任，將依法協助雙方處理後續爭議。

目前家屬與院方尚未達成和解，案件後續是否進入調解或司法程序，仍有待雙方進一步協商。

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