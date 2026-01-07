腹瀉逾3天恐染性病！成大證實「志賀氏菌」靠性行為傳播

台灣臨床與公共衛生監測發現，部分腸道感染症狀並非單純腸胃炎，而是透過性行為傳染的「性傳染腸道感染症」，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題。

全國監測研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、性傳染淋巴肉芽腫、痢疾阿米巴原蟲等腸道病原，在特定族群中以性行為方式傳播。這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者，以及曾有其他性傳染病病史者。蔡進相指出，部分患者初期症狀輕微，卻可能在不自覺情況下成為帶菌者，增加傳播風險。

志賀氏菌感染又稱桿菌性痢疾，常引起血便、發燒、腹絞痛與裡急後重（頻繁便意卻排便困難）。蔡進相表示，民國104年後，相關本土個案明顯集中於無旅遊史的年輕男性，與性行為高度相關。台灣已出現具抗藥性的志賀氏菌，少數菌株甚至對第三代頭孢子菌產生抗藥性，不當的經驗性抗生素使用可能導致治療失敗與抗藥性加劇。

成大研究團隊於民國109年至112年性傳染病監測中，首次在台灣及遠東地區證實性傳染淋巴肉芽腫直腸感染於社區中傳播，若未及時治療，可能引發慢性併發症。

蔡進相強調，性傳染腸道感染症本身並不可怕，真正的風險在於延遲診斷與不當用藥，透過正確檢查、適切治療與風險溝通，不僅能改善病程，也有助於防止抗藥性持續擴大。他提醒，肛門接觸性行為後若出現腹瀉、血便、肛門疼痛等症狀，且超過3天未改善，應及早就醫評估。

