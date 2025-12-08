腹瀉≠壞菌過多 上廁所遇「5種問題糞便型態」快就醫！ 5

現代人或多或少有些腸胃問題，不少人經常腹瀉或便秘，便懷疑是不是腸道內壞菌過多？急著補充益生菌，但振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻提醒，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發的，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，應主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

隨著國人對健康意識的重視，近年越來越多人了解腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要，卻也一知半解。

黃任嫻指出，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害。其中，有一些腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。

黃任嫻說，常見的益生菌種包含：乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。但由於益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備療效須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，民眾購買時，應選擇經食藥署審核通過的產品。

有好菌就有壞菌，黃任嫻提醒，腸道壞菌的產生原因，可能有以下數種。一、感染：食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。二、黏膜發炎損傷：自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。三、抗生素濫用：過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

黃任嫻強調，民眾可進行自我腸道健康檢測，關鍵就在於仔細觀察糞便，如發現糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題；但是如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性；如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續三個月以上，則可能是大腸激躁症作崇。

黃任嫻建議，一旦發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

