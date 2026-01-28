腹痛吃胃藥都沒用 超音波一掃驚見「9公分肝癌」醫：快爆了！

胃腸肝膽專科醫師陳保中分享一起驚險案例，一名80歲老伯因上腹部疼痛持續逾一個月，原以為是胃部問題而前往診所拿藥服用，但症狀始終未見改善。經腹部超音波檢查後，竟在肝臟發現一顆9公分的巨大腫瘤，影像顯示高度懷疑為肝癌且有破裂風險，醫師當下緊急將患者轉送急診處理。

上腹部並非只有胃這個器官，肝臟或胰臟出現問題時，疼痛感受往往與胃痛極為相似。 （圖／Photo AC）

陳保中在粉絲專頁「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」表示，該名老伯轉診求助時主訴腹痛已達一個多月，先前曾在其他診所就醫服藥卻完全沒有效果。他察覺狀況異常，立即安排腹部超音波檢查，影像結果顯示患者左側肝臟長了一顆9公分大的腫瘤。

廣告 廣告

許多民眾出現上腹痛時，直覺反應認為是胃不舒服，以為服用胃藥就能緩解。陳保中解釋，上腹部並非只有胃這個器官，肝臟或胰臟出現問題時，疼痛感受往往與胃痛極為相似，患者容易混淆而錯失就醫時機，這種情況其實相當危險。

腹部超音波檢查如同肚子的「健康雷達」，能在病情惡化之前協助醫師看清內部狀況。 （示意圖／Pixabay）

為避免民眾延誤病情，陳保中特別提出三大警示徵兆提醒大眾注意。首先是上腹痛超過一週仍未好轉，其次是服用胃藥後症狀完全沒有減輕，第三則是長輩出現上述狀況時更需提高警覺。

陳保中強調，腹部超音波檢查如同肚子的「健康雷達」，能在病情惡化之前協助醫師看清內部狀況。他呼籲民眾若身邊親友或長輩有長期腹痛未癒的情形，應盡早提醒他們尋求專業腸胃科醫師評估，及早檢查比什麼都重要。

延伸閱讀

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

頂大生遭丟包台64慘死！ 檢警找到路過騎士改列重大刑案

台人赴陸失聯遭留置激增4倍 陸國台辦反批民進黨「惡意炒作」