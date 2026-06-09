腹痛忍一夜竟是「主動脈」快破裂 78歲翁緊急手術保命

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一名78歲男性在復健行走途中突然腹部劇烈疼痛，起初未料到病況嚴重，返家休息後症狀仍未緩解，直至隔天就醫檢查，才確診為「胸腹主動脈瘤剝離」，胸部與腹部血管直徑均已達5公分，隨時面臨破裂致命的風險，所幸經緊急手術治療後才保住性命。醫師提醒，高血壓是誘發主動脈剝離最關鍵的危險因子之一，凡有高血壓、高齡、吸菸、動脈硬化或曾有中風病史者，均應定期追蹤血壓與心血管健康狀況。

一名78歲男性在復健行走途中突然腹部劇烈疼痛，起初未料到病況嚴重，返家休息後症狀仍未緩解，直至隔天就醫檢查，才確診為「胸腹主動脈瘤剝離」。 （示意圖／AI生成）

衛福部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣說明，主動脈是人體最粗大的血管，一旦血管內膜因承受過大壓力而出現裂痕，血液便會強行灌入血管壁夾層，造成剝離，進而引發血流異常甚至血管破裂。典型症狀多以突發性胸痛或背痛呈現，但當病灶延伸至腹部血管時，則可能改以腹痛為主要表現。

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鄭佳欣指出，以「腹痛」作為表現形式的胸腹主動脈剝離，在臨床上屬於較少見的類型，正因如此，患者往往將症狀誤判為腸胃道疾病、肌肉拉傷或一般腰背痛，導致就醫時機延誤。他強調，主動脈剝離屬於高死亡率的急重症，在醫學上常被比喻為人體內的不定時炸彈，一旦錯過黃金救治時間，後果不堪設想。

以「腹痛」作為表現形式的胸腹主動脈剝離，在臨床上屬於較少見的類型，正因如此，患者往往將症狀誤判為腸胃道疾病、肌肉拉傷或一般腰背痛，導致就醫時機延誤。 （示意圖／AI生成）

就該名老翁的病況而言，鄭佳欣表示，患者本身合併有高血壓、腦中風及動脈硬化等多項病史，加上年齡偏高，屬於主動脈疾病的高危險族群。所幸在確診後即時進行主動脈支架置放手術，才得以成功搶救。

鄭佳欣提醒，高血壓是誘發主動脈剝離最關鍵的危險因子之一，凡有高血壓、高齡、吸菸、動脈硬化或曾有中風病史者，均應定期追蹤血壓與心血管健康狀況。他進一步說明，若出現突發且持續的劇烈胸痛、背痛或腹痛，疼痛感呈撕裂狀並向他處延伸，同時合併冒冷汗、呼吸困難、頭暈或肢體無力等症狀，應高度警覺心血管急症的可能性，務必立即送醫接受檢查，切勿拖延。

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