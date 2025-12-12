腹痛暈眩竟是罕見卵巢癌破裂 醫師急開刀救命

51歲女腹痛暈眩，竟是罕見卵巢癌破裂，醫師急刀救命。（圖：台中長安醫院提供）

台中一名51歲女性因下腹痛及暈眩掛急診，發現腹腔大出血，有個直徑超過10公分的腫瘤，引流2400cc的內出血，幾乎是人體總血量的一半，接著切除破裂出血的卵巢腫瘤，穩住生命徵象。後續病理報告證實，是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

台中市長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，微創腹腔鏡手術，發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先引流高達2400cc的內出血，接著切除破裂出血的卵巢腫瘤，後續病理報告證實，該腫瘤是發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。醫師指出「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛。部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

從單純的腹痛暈眩，到發現卵巢扭轉，最終確診罕見卵巢癌，顯示女性生殖器官疾病的複雜性與多變性，醫師魏沛秝強調，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率也高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。

醫師提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌的高風險因子。建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。（寇世菁報導）